"La chispa y la alegría del equipo se parecen a las del año pasado"

Transcurrido un rato desde que el Iberostar Tenerife derrotara al Herbalife, Félix Hernández y varios compañeros del consejo de administración aurinegro no le quitaban ojo, en sus respectivos móviles, a la jornada virtual de la ACB. Después de varios minutos de incertidumbre se confirmaba la derrota del Unicaja en la cancha del Bilbao. Un tropiezo que allanaba un poco más la posible clasificación copera del conjunto lagunero. Aún así con este regalo extra, el dirigente canarista aún saboreaba lo vivido previamente desde el palco. "Lo del Gran Canaria fue espectacular, no solo el ambiente y la fiesta, sino por cómo se desarrolló el partido. Nos hacía falta reafirmarnos y ahora podemos mirar a la Copa con mucho más optimismo", apuntó el presidente de la nave lagunera.

Todavía se frotaba los ojos Hernández por ese 12/17 en triples del Iberostar en la primera mitad. "Ese acierto nunca lo tuvimos el año pasado, fue brutal. Y eso resultó fundamental para que el resultado acabara siendo tan contundente", significó el presidente, que no quiso olvidarse de la "magnífica defensa" de los suyos "en los dos primeros cuartos". Solo la punta del iceberg de un Iberostar diferente (que ha ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros) y con ciertas reminiscencias de un pasado reciente. "La chispa y la alegría sí se parecen mucho al grupo y al equipo del año pasado, sin ninguna duda", admitía Hernández.

Con todo, es imposible no poner sobre la mesa que la Copa del Rey debe ser un objetivo más que evidente para los canaristas. "Si expreso lo contrario me van a decir que no estoy diciendo la verdad. Ahora hay que intentar ganar en Gipuzkoa y si lo hacemos lo tendremos a un solo paso con dos partidos más en casa. No será fácil, pero estamos ilusionados", expuso en este sentido. En términos muy parecidos se manifestó el gerente y director deportivo del club, Aniano Cabrera. "Estamos más cerca con esas ocho victorias, y quedan tres partidos ante rivales complicados. Tenemos que intentar ganar los tres para acabar la primera vuelta con 11 triunfos, y si con ello tenemos el premio de ir a la Copa, mucho mejor", comenta. Su mejor argumento, que "el Santiago Martín siga siendo un fortín como lo ha sido en los duelos ante el Unicaja y el Gran Canaria". Las citas contra el Baskonia y el Estudiantes tendrán la palabra.