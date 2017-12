Suso quiere más regularidad

En el regreso a la actividad del CD Tenerife tras el parón navideño, Suso Santana valoró que el equipo quiere "coger el ritmo para el encuentro ante el Albacete". Además, el capitán blanquiazul añadió que "trabajo para el equipo, sea en el once inicial o el banquillo". Sobre los próximos objetivo, Suso añadió que "espero ganar al Albacete como primer paso". "Si queremos estar arriba", enfatizó, "tenemos que ganar también fuera".

Vuelta al trabajo. "Las sensaciones han sido buenas después de las vacaciones. Queremos coger el ritmo para el encuentro ante el Albacete Balompié. Tenemos las miras puestas solo en ese partido".

Sus sensaciones. "He estado irregular, como todo el equipo. Este año me han pasado más cosas que otros años, como la sanción o la lesión, y no me he encontrado bien. No me va a marcar porque el año pasado empecé mal, pero en la segunda vuelta terminé bastante bien. Trabajo para el equipo, ya sea en el once inicial o en el banquillo".

Análisis de la primera vuelta. "No ha sido una primera vuelta regular. No estamos donde queríamos estar y era bueno limpiar esta semana para volver frescos y terminar la primera vuelta con victoria, empezando con más ganas la segunda vuelta".

El futuro. "Queda mucho en juego todavía para que esto pueda cambiar. Ya lo demopstramos la temporada pasada, en la que acabamos cuartos completando una gran segunda vuelta".

Objetivos. "Espero ganar en Albacete. Es el primer paso. Debemos marcarnos objetivos a corto plazo. No hemos estado bien fuera de casa. Nos cuesta mucho ganar, un mundo. Es un hándicap jugar dos partidos seguidos fuera, pero si queremos estar arriba tenemos que ganar fuera también. Somos optimistas. Nos están haciendo goles pronto y no somos lo sólidos que éramos el año pasado. Hay que mejorar por ahí".

Lesiones. "Es cierto que hemos tenido muchas lesiones, pero no nos podemos quedar solo con eso. Colectivamente no hemos estado bien. Casi siempre hemos ido a remolque, con un juego a destellos".

Refuerzos. "Nos mantenemos al margen de eso. Lo que venga será bienvenido porque será en beneficio del equipo. Si vienen, bien, pero si no, hay plantilla para sacar esto adelante y competir por objetivios ambiciosos".