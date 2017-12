"Me hace feliz la reacción del equipo"

Katsikaris era ayer un hombre feliz. La respuesta de su equipo al tropiezo en la última jornada había sido ejemplar. Tanto que apenas vio fisuras en la actuación de los suyos, solo "una pequeña relajación" cuando los laguneros ya ganaban por 30 puntos. "Hay que felicitar al equipo por la victoria y por la manera en que hemos jugado. Estábamos muy dolidos por la derrota en Fuenlabrada y por la actitud que tuvimos allí. Por eso a mí, como entrenador, me hace muy feliz tener un grupo que sepa entender los mensajes y reaccionar en el próximo partido. Eso es muy importante. Hemos salido con una intensidad tremenda desde el principio, eso nos ha dado una confianza en el tiro, que no es habitual, y que nos ha hecho meterlas casi todas en la primera parte. El último cuarto hemos bajado un poquito la intensidad, ellos también tenían que reaccionar, pero en general estoy contento y ya pensando en el próximo partido", apuntó el entrenador del Iberostar a modo de resumen.

Cuestionado por el gran papel realizado por Beirán y White ante la baja de Ponitka, Katsikaris no se mostró sorprendido. "Conocemos bien a Javi y a Davin y no ha sido una sorpresa para nosotros su buen rendimiento. Tenemos un equipo muy profundo, con nuestras carencias, como ocurre en todos los conjuntos, pero es un equipo que tiene experiencia y calidad y que puede hacer un buen juego colectivo, que puede aprovechar a todos sus jugadores y que va a competir contra cualquiera", afirmó con orgullo, antes de admitir que Niang "no ha jugado por un tema técnico" y en base a las características físicas de los postes rivales. "Tobey tenía que estar con Balvin y Fran con Pasecniks", adujo, reconociendo "el muy buen trabajo dentro de la pintura", donde el citado Tobey frenó a Balvin, destacando igualmente a "Tim, clave para nosotros; no ha anotado pero ha dado mucho atrás".

Se congratulaba Fotis, en resumen, "por la actitud de los suyos", que de repetirse hará del equipo canarista "un conjunto sin tiene techo y que puede hacer cosas muy bonitas". "Además, la gente lo ha disfrutado mucho y con una afición como esta los jugadores se sienten muy fuertes; la grada es fundamental", añadió. Eso sí, no escondió el griego que "no quería que el equipo se relajase y se dejase ir al final". "Teníamos que luchar por cada punto porque ahora mismo está todo abierto y cada punto es importante", añadió en relación con la lucha por entrar e la Copa.

Por su parte, Luis Casimiro, entrenador del Gran Canaria, admitió que "el Iberostar ha hecho un muy buen primer tiempo que ha condicionado el resto del partido". "Que el equipo que va último en tiros de tres nos haga un 70 por ciento entra dentro de lo posible en un derbi donde suelen pasar cosas que no entran dentro de la regularidad. Pero me preocupaban más las canastas fáciles que nos hacían en contraataque o debajo del aro. Eso me preocupaba mucho más que los tiros, en los que han estado muy acertados", expuso.