Ponitka lo condiciona todo

Con todo el papel vendido, el duelo de esta tarde entre el Iberostar Tenerife y el Herbalife Gran Canaria obligará a muchos a sentarse delante de la televisión si desean presenciar el encuentro. Tal y como sucedió hace unas semanas en el choque de los canaristas contra el Unicaja Fran Fermoso en la locución y Amaya Valdemoro en los comentarios, serán lo responsables de narrar este derbi canario. En la previa del enfrentamiento ambos se han atrevido a analizar para La Opinión de Tenerife varias de las claves que podrían decidir la suerte final de este choque y aunque se trate de un juego colectivo, la presencia o no de Mateusz Ponitka será, a su entender, un factor decisivo, para contrarrestar "el mayor talento" global del Gran Canaria.

"El estado físico de Ponitka va a condicionar al Iberostar Tenerife", reconoce Fermoso, que califica al polaco como "más un penetrador que un tirador, un jugador que carga muy bien el rebote ofensivo, por lo que necesita estar al cien por cien para competir". "Y no sé si lo va a estar, más aún en un partido de mucho ritmo, de mucha presión y de mucho contacto como será este derbi canario", añade en este sentido el narrador, que no duda en calificar al exterior canarista como "el jugador revelación de esta Liga Endesa", una afirmación en la que también coincide Valdemoro. "Está siendo el jugador revelación y es un lujazo poderle ver en directo con ese despliegue de potencia; y su posible ausencia sería importantísima porque es uno de los jugadores más importantes de la competición", apunta la exjugadora.

Tal es la impronta que a entender de Fermoso tiene Ponitka que "si estuviera a su mejor nivel vería favorito al Iberostar Tenerife". "Pero ese favoritismo determinado también por la presión de La Hamburguesa se desvanece si el polaco no está en su plenitud", comenta al respecto, aunque Amaya tiene claro que "la presencia del sexto jugador" en el Santiago Martín "se hará notar". Y en el caso de que Mateusz no sea de la partida, Fermoso ve casi obligados varios escenarios para que el encuentro llegue parejo a los minutos finales. "Si Ponitka no está a su mejor nivel Katsikaris necesita controlar el ritmo, que sus tiradores, White y Richotti, tengan mucha confianza; pero sobre todo que Tobey se vaya a la veintena de puntos. Y para ello va a tener que responder al pívot más dominante que tiene Casimiro", señala en referencia al hipotético duelo de Mike con Ondrej Balvin, con el añadido de que el interior canarista debe "tener cuidado de no cargarse de faltas personales". Ahí, en la lucha en la pintura, ve Amaya "otra de las grandes claves" en el partido de hoy.

Pero más allá del protagonismo individual en la cancha, hay otro nombre propio que sale a la palestra en este análisis previo, el de Fotis Katsikaris, técnico canarista. "Ha dinamizado el juego de su equipo, y aunque mantiene similares principios defensivos, ahora el Iberostar posee más libertad y confianza, y es precisamente eso lo que necesitas para tutear a un conjunto como el Granca y su talento ofensivo", señala Fermoso, mientras que para Valdemoro como el ateniense el cuadro canarista "tiene un nuevo aire y está bastante mejor ofensivamente". Es más, al narrador no le extraña que el heleno se la juegue a Casimiro. "La pizarra de Katsikaris es clave después de una semana entera preparando el derbi gracias a que no han tenido que competir en Champions League. Seguro que intentará meter en mucha trampa al Granca", comenta al respecto, si bien a su entender el hecho del desgaste físico de los claretianos no debería contar con un relevante peso específico. "En Eurocup jugaron tres prórrogas y nadie se fue por encima de los 38 minutos, así que no creo que el cansancio sea un factor determinante", explica.

También a favor de los laguneros podría contar una mayor necesidad en su lucha por finalizar la primera vuelta entre los ocho primeros. "El Granca tiene más presupuesto y mejor equipo, más talento, pero el Iberostar viene con mejor dinámica, juega en casa y es un equipo más consistente; muy bueno en la toma de decisiones y además al alza desde que ha llegado Katsikaris. Y encima tiene está la motivación copera de fondo", dice Fermoso, mientras que Valdemoro se imagina doble presencia isleña en la cita de Las Palmas. "Espero que se clasifique para la Copa porque con los dos canarios sería un evento espectacular", para la que "incluso pinchando en este partido", el calendario de los aurinegros "le deja con opciones". Donde ambos vuelven a coincidir, finalmente, es en su deseo de que "se vea un gran partido".