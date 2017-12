El Barcelona reina en Arona

El FC Barcelona se proclamó campeón de LaLiga Promises tras superar en la final, celebrada anoche en el Antonio Domínguez de Los Cristianos (Arona), al Valencia por 1-0. Un solitario gol de Gerard Hernández bastó al conjunto catalán para hacerse con la victoria en el choque decisivo. En la final de consolación del torneo, el CD Tenerife no pudo evitar perder con el Inter de Milán por un claro 1-3.

Barcelona y Valencia iniciaron la final con mucha intensidad. El título estaba en juego y eso se pudo sentir desde los primeros compases del partido. Ambos equipos mostraron cautela y apenas hubo ocasiones en el primer acto, aunque fue el Barcelona quien tuvo la mejor oportunidad con un cabezazo de Cristo Muñoz que se marchó por encima del travesaño.

Tras el paso por los vestuarios llegó el tanto para el cuadro azulgrana. En el minuto 24, Gerard Hernández apareció en la frontal del área para firmar el 1-0 con un potente chut y hacer soñar a los suyos. Pese a que el Valencia luchó hasta el final por el empate, el marcador no se volvió a mover y el conjunto catalán terminó alzando el trofeo de campeón.

El Barcelona no tuvo fácil el pase a la final. En su semifinal contra el Atlético los azulgrana se pusieron con un 2-0 de ventaja en apenas 12 minutos. Gerard y Amadou fueron los autores de los tantos del conjunto catalán. Sin embargo, el Atlético no bajó los brazos y logró forzar los penaltis con goles de Roni y Diego. En los lanzamientos desde los once metros, el Barça logró el ansiado billete a la final.