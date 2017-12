La Laguna despide 2017 con la tradicional San Silvestre

Un total de 3.500 corredores tomarán parte este año en la San Silvestre lagunera, que en esta ocasión alcanza la trigésimo sexta edición. La última prueba deportiva del año en Canarias se disputará como es tradicional por las calles del casco histórico de La Laguna en la tarde-noche de este domingo 31 de diciembre, a partir de las 18.00 horas.

Los corredores que tomen parte en est aprueba dispondrán del vídeo de su entrada en la meta. Para ver el mismo sólo tendrán que acceder al enlace que se habilitará en la clasificación de la prueba.

Además, los participantes también dispondrán de la publicación del tiempo que realicen en la competición en sus perfiles de redes sociales.

La distancia total de la prueba, que consta de dos vueltas al circuito, será de 5.700 metros. Ésta será ofrecida en directo por Televisión Canaria. Por tercer año consecutivo se podrá seguir por la pequeña pantalla esta tradicional carrera pedestre, que presenta el mismo recorrido de 2016.



Circuito

1ª Vuelta

Salida: Plaza de la Concepción, C/ Adelantado giro izquierda C/ Marqués de Celada, Plaza de Doctor Olivera, C/ Herradores, giro izquierda C/ Consistorio, C/ Nava y Grimón, Plaza del Cristo, C/ la Rua, giro izquierda c/ Cañaveral, giro izquierda Cmno Las Peras, plaza del Cr5isto, giro izquierda lateral de la Plaza del Cristo, giro derecha C/ Viana, giro derecha C/ San Agustín giro Izquierda C/ Ascanio y Nieves, giro derecha Plaza de la Concepción.

2ª Vuelta

Plaza de la Concepción, Plaza de Doctor Olivera, C/ Adelantado giro izquierda C/ Marqués de Celada C/ Herradores, giro izquierda C/ Viana, giro izquierda C/ Obispo Rey Redondo (C/ La Carrera) hasta Meta: Plaza de la Concepción.

A lo largo de sus más de 30 años de historia la San Silvestre Lagunera ha cambiado de recorrido varias veces, pero en sus orígenes su salida y meta siempre se ubicó en el centro de la Ciudad de los Adelantados: la Catedral. Sin embargo, en 2007 el "corazón" de esta emblemática prueba se mudó a la Concepción.

Aunque desde 1982 a 2006 la Catedral fue testigo de excepción del devenir de todas las ediciones de la última cita deportiva del año en Canarias, curiosamente la Concepción siempre ha estado presente en la prueba. De hecho, la mayoría de los carteles de las más de 30 carreras disputadas han tenido como motivo la torre de esta iglesia.

La carrera de este fin de semana está organizada por el Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayuntamiento de La Laguna y la Comisión Cultural y Deportiva Aguere. Significar además el patrocinio de Sport Zone, Disa, Cajamar, Volkswagen Canarias, Fred Olsen y Coca Cola.



Infantil

Paralelamente a la San Silvestre tendrá lugar también el domingo 31 de diciembre la cuarta edición de la San Silvestre Infantil.

La prueba se celebrará a partir de las 16.30 horas y se llevará cabo en un circuito urbano por el centro histórico de Aguere. El recorrido previsto tendrá su salida y meta en Plaza de la Concepción.

Se competirá en las categorías: Pre-Benjamín, 5 y 6 años; Benjamín, 7 y 8 años; Alevín, 9 y 10 años; Infantil, 11 y 12 años; y Cadete, 13 y 14-15 años. Las distancias a cubrir variarán dependiendo de la edad de los corredores.



Historia

La San Silvestre alcanzará este año la trigésimo sexta edición consolidada como una clásica pedestre en Tenerife y en Canarias. En la última década este encuentro ha multiplicado su número de participantes. Se ha pasado de los 550 de 2005 a los 3.000 de las últimas ediciones. En 2006 fueron 770 los atletas inscritos. En 2007 se superaba por vez primera el millar de corredores.

Si en 2008 ya se hablaba de 1.250 atletas, un año más tarde se rebasaba los 2.000. La trayectoria ha continuado al alza en las últimas ediciones, con más de 2.000 en 2010 y los 2.500 de 2011.

Dada la tendencia, los organizadores de la San Silvestre no dudaron a la hora de marcarse como meta para las últimas ediciones la venta de 3.000 dorsales, lo que se ha conseguido repetidamente. Pero para esta edición, ante la demanda existente, el tope se ha subido a 3.500.

Si bien la San Silvestre fue una cita que caló hondo desde que se disputase por vez primera en 1982, lo cierto es que la cifra de corredores se mantuvo estable hasta mediados de la década pasada, siempre en torno a los 500. Queda claro pues que ha sido en la última década cuando se ha disparado el interés por este encuentro deportivo.