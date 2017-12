La Fundación y las obras de la Ciudad Deportiva, con paso lento

Miguel Concepción reconoció, tras ser cuestionado acerca de la Fundación y las obras de la Ciudad Deportiva, que esperaba que "todo fuera más rápido". "Nos han pedido varias cosas, que ya ha aportado el director general. De un momento a otro se aprobarán los estatutos y hablamos de días", comenzó informando el presidente del CD Tenerife acerda de las gestiones que se llevan a cabo en relación con la puesta en Marcha de la Fundación. En cuanto a la selección de los patronos, expresó que ya estos "se propusieron y se aceptaron pero no se han hecho públicos los nombres porque se ha querido reservalo para la presentación, que se espera que se lleve a cabo dentro del primer trimestre de 2018", desveló el empresario palmero.

Acerca de la remodelación de la Ciudad Deportiva Javier Pérez, recordó que "se ha presentado ya el proyecto en el Ayuntamiento" y que "ha superado prácticamente todos los trámites". Eso sí, reconoció que no tienen aún la licencia en su poder, si bien puntualizó que "es igual de cierto que no hay ninguna pega por la cual no se vaya a conceder". Así que, a juicio del presidente de la entidad con sede en el Heliodoro, "de un momento a otro se obtendrá la licencia".

El exconsejero Corviniano Clavijo también preguntó a Concepción por el convenio que se debía firmar con el Cabildo para la financiación de la Ciudad Deportiva. "No se ha firmado", admitió el presidente blanquiazul, para añadir a continuación que "sí ha habido comisiones de trabajo conjuntas para hablar de ello". En ese sentido, avanzó que dentro de ese convenio se recoge que "el Cabildo financiará el 70% del presupuesto y el resto correrá a cargo de los fondos del club". Informó también de que seguramente tengan que necesitarse tres fases en las obras, al haberse realizado nuevas incorporaciones al proyecto inicial, "como ampliaciones de aforo de las gradas, etc", significó Concepción. Y todo ello, espera que se lleve a cabo "en tres años". Por último, Concepción insistió en que están "haciendo el máximo" para poder acabar todo durante su mandato. Además de expresar su deseo de que "para la temporada 2018/2019 puedan ya disfrutar de las nuevas instalaciones los conjuntos de la base y el primer equipo".