La salud de las jóvenes promesas blanquiazules sigue a buen recaudo

Los once equipos de la cadena del CD Tenerife vuelven a contar esta temporada como servicio médico oficial con el Grupo Hospiten, que luce en las camisetas de los diferentes equipos blanquiazules en los encuentros que disputan como local en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. El grupo hospitalario y el club tinerfeño han ampliado su colaboración y esta campaña se le han realizado igualmente reconocimientos médicos en Hospiten Rambla a seis equipos de la cadena (CD Tenerife B, CD Tenerife C, Juvenil A, B y C, así como al Cadete A) con un total de 150 chequeos médicos.

La importancia de estos reconocimientos se basa en la prevención de patologías cardíacas principalmente y en la detección de cualquier complicación o contraindicación médica a la actividad deportiva lo que ayuda a los equipos a entrenar diariamente y competir con un mayor nivel de seguridad y garantía. El CD Tenerife y el grupo hospitalario en su línea de prevención y atención a los jugadores del área de fútbol base siguen avanzando juntos, cuidando la formación personal y deportiva de los jóvenes valores de la cantera.

El director médico de Hospiten Rambla, Miguel Arriaga, y el máximo responsable del área de fútbol base del CD Tenerife, Sesé Rivero, pusieron en valor el esfuerzo realizado por ambas partes para continuar con el compromiso de seguir avanzando juntos en el proyecto de base del representativo. Un acuerdo cuya certificación se escenificó en la fotografía oficial de la cadena de filiales blanquiazul para la temporada 2017/201, que se realizó recientemente en el estadio Helidoro Rodríguez López, y de la que participaron todos los jóvenes valores de la cantera tinerfeñista, además de sus técnicos y resto de colaboradores.