El Granadilla ficha a la guardameta Itziar Martínez

Itziar Martínez Fernández (05/04/1997 Barcelona) es la nueva guardameta de la UD Granadilla Tenerife Egatesa. Itziar ha militado en el filial del Sant Gabriel y FC Barcelona y, este curso, ha dado el salto a la élite con el Sevilla FC. También ha sido habitual de la selección nacional en sus categorías inferiores Itziar, de 20 años, destaca por sus grandes reflejos y por su dominio con los pies. "Estoy muy ilusionada porque me han hablado muy bien del club, de la Isla y de su gente. Conozco la trayectoria del equipo y creo que para mí es una gran oportunidad estar en uno de los grandes de la Liga Iberdrola. Agradezco a mi ya ex club lo bien que me han tratado. Me apetece muchísimo este cambio y espero aportar lo mejor de mi al Egatesa". Suplirá la baja de Noelia Gil, a quien el club agradece sus servicios y le desea muchos éxitos personales y profesionales.