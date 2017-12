Paco Jémez:''La UD es mía y puedo hacer con ella lo que me dé la gana''

Paco Jémez aterrizó esta tarde en Gran Canaria y su gran preocupación es la disciplina. Afronta su segunda etapa en la UD Las Palmas con el látigo para tratar de reconducir una situación dramática. "Hay talento natural, pero el conjunto no se beneficia. Hay que encauzar ese talento. La única manera de hacerlo es con disciplina. Y sabiendo lo que cada uno tiene que hacer. Defino disciplina: es hacer lo que tienes que hacer cuando hay que hacerlo. No vale dos segundos más tarde. Es nuestra mayor preocupación en nuestro viaje a la Isla. Darle todas esas herramientas al plantel para que tengan disciplina y ésta encauzará el talento en beneficio del equipo. No en función de un jugador".

Los casos de Sergio Araujo, la sanción a Tana, la pelea entre Rémy y Tannane, el día que Setién mandó a Viera al rincón de pensar... En los últimos meses, el vestuario de la UD ha sido un punto caliente. ¿Qué hará Jémez ante la indisciplina? Lo detalla bien clarito: "No entiendo la indisciplina. En mi cabeza no entra... Siempre fui una persona muy disciplinada. Les vamos a dar a los jugadores las herramientas para que sepan lo que tienen que hacer en el campo y fuera del mismo. Y el que no lo haga, que se atenga a las consecuencias. En la situación en la que estamos, no vamos a permitir que ningún episodio de indisciplina nos lo ponga más difícil. Lo importante es dejarle claro a los jugadores qué pueden hacer y lo que no. Y no soy su padre. Pero sí su entrenador. La UD me corresponde a mí. Es mía. Puedo hacer con ella lo que me dé la gana. Eso es lo que tienen que entender. Tenemos que demostrarle a la afición que nos importa lo que está pasando. Si hay alguno que pueda dañar al equipo, conmigo va a tener una vida muy corta".

Además, Jémez orquesta una concentración desde mañana hasta el 31. Y será el que determine el número de bajas. El técnico tendrá un peso capital en las contrataciones. Es la UD de Jémez, la que persigue a los jugadores que no den la talla en el aspecto disciplinario. Bienvenidos a la revolución de la 'J'.

Jémez aterrizó esta tarde sobre las 17.45 horas en el Aeropuerto de Gran Canaria, de vuelo directo de Santiago Compostela, para inaugurar la era del rigor y el músculo. La presentación oficial de Jémez será mañana miércoles -11.00 horas- en la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria. En el acto de presentación le acompañará Toni Cruz, director deportivo de la entidad. Jémez, en este su segundo periplo en el club amarillo, viene acompañado por su equipo de colaboradores formado por Juan Luna Eslava -segundo técnico y que ya estuvo con el técnico nacido en Gran Canaria-, Julio Luis Muñoz Saldaña -preparador físico- y Jorge Ramírez Fernández -entrenador de porteros-.