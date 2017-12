"No logramos controlar el rebote"

Fotis Katsikaris acudió a la rueda de prensa posterior al partido con cara de resignación. Ni mucho menos se mostró satisfecho con el comportamiento de los suyos sobre el parqué del Fernando Martín y reconoció que el Fuenlabrada había ganado a los suyos gracias a su superioridad física. "Han estado ganando desde el salto inicial pero hubo unos detalles que debíamos haber cuidado más, como el rebote", declaró el técnico del Iberostar Tenerife. A su juicio, los jugadores del conjunto madrileño "han hecho un gran trabajo, tenían más ganas, se tiraban al suelo en cada balón... Así que el partido se ha decidido en la actitud". "No quiero decir que nosotros no queríamos, pero ellos sí que nos superaron en agresividad pero sobre todo en el rebote", añadió. "No tuvimos un partido brillante en ataque", continuó, "pero si llegamos a controlar el rebote hubiéramos tenido opciones, incluso, de ganar el encuentro".

Y es que Katsikaris se quejó de cierta pasividad de los suyos a la hora de cargar el rebote. Y ahí hizo hincapié en los seis rechaces ofensivos que el Fuenlabrada capturó en el tercer cuarto, entre ellos "dos después de tiro libre", lo cual para él "eso lo dice todo". El preparador griego vio un choque "justo", dado que, para él, cuando los madrileños alcanzaron una diferencia de 14 puntos, "fue ya faltando cinco minutos". Así que está convencido de que de haber estado sus hombres finos en los rechaces, el resultado habría sido otro. "Defiendes para coger el rebote y si no lo haces te penaliza. Además, así es difícil luego psicológicamente aguantar o tomar buenas decisiones en ataque. Por tanto, la clave está claro que era coger los rebotes defensivos", explicó.