Laura Naranjo: "Debemos estar orgullosas de nuestro trabajo"

El CV Fachadas Dimurol Libby's despide el 2017 con una trabajada segunda posición en la tabla clasificatoria de la Liga Iberdrola. El equipo blanquiazul, que aún sigue realizando sus últimos días de entrenamientos, se marchará al parón navideño con tan solo dos derrotas en su casillero y con un billete directo para las semifinales de la Copa de SM La Reina. No obstante, las pupilas de David Martín no acabaron con buen sabor de boca en la última jornada tras ceder ante el VB Logroño por 1-3. Según reconoce la capitana Laura Naranjo "están siendo días de sentimientos contradictorios, de lo que pudo haber sido y no fue". "El sentimiento es de tristeza, y a la vez de aprendizaje, trabajamos desde ya para saber sobreponernos de las derrotas", la líbero. Al confesar que la plantilla se vio mermada por la lesión de Patricia Suárez en el mejor momento del equipo, Laura añade que "salimos a la cancha con la sensación de que seríamos capaces de ponerles contra las cuerdas, en nuestra casa, con nuestra afición, con el extra de motivación por acabar la primera vuelta líderes. Finalmente no supimos encajar la lesión de Patricia Suárez y nos vinimos abajo, yo especialmente".

No obstante, Naranjo hace un balance más que positivo de una competición que está siendo muy disputada y habla ya de cómo espera la segunda vuelta. "Debemos estar orgullosas, el trabajo se ha visto en esta primera ronda, y seguimos exprimiendo la última semana de entrenamientos para que a nuestro regreso después del parón navideño nos pongamos a tope con la preparación del primer partido de la segunda vuelta. Preveo una segunda vuelta igual o más interesante que la primera, los equipos estamos adquiriendo un nivel muy igualado, y cualquiera de ellos está capacitado para optar al título", manifiesta. En lo personal, la jugadora abulense quiere dar más: "Es mi cuarta temporada en el Haris pero sigo manteniendo la misma ilusión que el primer día y disfruto aprendiendo de cada entrenamiento. Aún tengo margen de mejora, y sé que puedo dar cada vez más. Me siento viva y con ganas de alcanzar mi máximo nivel". "Los éxitos deportivos llegarán o no, es lo que todo deportista quiere, pero no le voy a pedir eso. Yo deseo que no tengamos que vivir ni una sola lesión más, que mis compañeras y yo gocemos de buena salud, así es como podremos competir con garantías para tratar de cosechar todo lo trabajado".