"A Martí le he dado ánimos, pero es difícil vivir en su situación"

Álvaro Cervera considera justo el marcador que se dio anoche en el Heliodoro. "Lo mejor que hicimos fue desactivarles, salvo en los diez minutos finales", destacó. El exblanquiazul reconoce que "no era un partido para ganarlo". "No nos hemos metido atrás; ha sido el Tenerife, que para eso tiene el equipo y el entrenador que tiene. Tras darse el 0-1 han buscado el juego directo y han vivido más cerca de la portería; quizás hemos estado más cansados que otros días, pero no por nosotros, sino por mérito del rival", analizó.

El preparador del Cádiz parecía conforme con el botín obtenido. "Se ha ganado un punto; lo que pasa es que parece que hemos perdido dos. Pero no ha sido un buen partido. Nosotros vivimos mucho de la ventaja de ir ganando, pero no hemos sido capaces de rematar. El marcador se puede mirar como se quiera, pero es un muy buen punto. Empatar en Tenerife no es una mala noticia, porque este equipo al final estará al final", adujo.

En su discurso, remarcó los méritos del representativo. "Nos hemos cansado mucho y es porque el Tenerife te exige mucho, siempre te tiene metido en su campo... Yo estoy contento con el punto, aunque habría estado más feliz con los tres", dijo.

"Tuvimos llegadas, pero muy sucias, nada claras", añadió. También habló de lo que significó su retorno a la Isla, donde pasará las Navidades. "Hay gente que me aprecia y gente que no. Antes lo pensaba y decía: ¿qué puedo hacer? Nada. Hay algunos que siguen erre que erre", lamentó.

Por último, reseñó que la Segunda División es "una competición muy fastidiosa". "Quieres ganar de determinada manera y no puedes; no hay tanta calidad como para ganar como te gustaría", dijo. Como había hecho el día antes, comentó que al representativo le está costando adaptarse tras haber realizado algunos cambios en su plantel, entre los que destacó la salida del Choco Lozano.

"Yo sigo pensando que va a ser un equipo que estará arriba; y con trabajo, al final todo volverá a su sitio", cerró. Antes, sobre Martí, dijo que no es quién para hacer recomendaciones a la directiva. "Es difícil vivir así. Yo le he transmitido mi ánimo y que haga el trabajo de la mejor manera que sepa hacerlo", sugirió.