El bloque puede con todo

Colectivo para tumbar a otro rival de Euroliga. El Iberostar Tenerife firmó ayer una victoria de prestigio, la lograda ante el Unicaja Málaga, en un sufrido encuentro en el que los laguneros encontraron premio a una denodada labor grupal. Triunfo de gran relevancia no solo por lo angustioso del encuentro, sino porque con él los de Katsikaris (todavía invicto en la Liga Endesa) borran de un plumazo cualquier duda que pudiera haber dejado el tropiezo del martes contra el Ventspils, a la vez que se meten de lleno en la lucha por entrar en la Copa del Rey, batalla en la que en esta ocasión doblegaron a un rival directo.

Dentro de la cierta igualdad que presidió casi todo el choque, el Iberostar no fue capaz de hacer que su rival hincara la rodilla antes de tiempo, pero por contra sí tuvo la entereza mental suficiente para no venirse abajo al ver que su continuo esfuerzo no tenía la recompensa suficiente. Y lo hizo desde una producción coral, tanto en defensa, con 10 jugadores sumando en el rebote de su propio aro; como en ataque, donde hasta nueve de sus hombres sumaron al menos seis puntos. Eso sin contar a Mateusz Ponitka, hasta la fecha claro estilete ofensivo local y que ayer, renqueante y sin la explosividad de costumbre por un esguince de rodilla, no estuvo nada cómodo en la cancha. Esa ausencia de su líder da, si cabe, más valor a la victoria canarista, que acabará la jornada entre los ocho primeros.

Sorprendió Katsikaris en el cinco inicial con White y Niang, una confianza a la que ambos respondieron en los primeros compases del duelo en los que también San Miguel dejo bien claro, en un cara a cara, que no se iba a achantar en su marca a Nedovic (que ante el maño no anotó hasta el descanso). De entrada los isleños fueron muy agresivos en los 2x1 en la parte alta de la zona y generosos en las segundas ayudas cerca del aro, lo que le permitió robar varios balones y correr (con Niang finalizando una contra con un 2+1), rapidez que le ayudó a paliar sus problemas de fluidez en el ataque posicional (5-3). Cuando no pudo jugar a campo abierto, los aurinegros exprimieron al máximo sus posesiones para hacer daño desde el 6,75, ya fuera con un último pase a la desesperada o con segundas oportunidades gracias a su enorme actividad en el rebote ofensivo (cuatro en apenas cinco minutos). Así, anotaron de tres Abromaitis, San Miguel en dos ocasiones, y White, para disparar a los locales hasta un 17-7 que obligó a Joan Plaza a parar, con un tiempo muerto, la acometida isleña.

A la salida del paréntesis el Iberostar siguió haciendo daño por arriba (21-14), pero se topó con un Unicaja más solvente con su segunda unidad, incisivo en el rebote ofensivo, y acertado desde el perímetro (Díaz y Salin), precisamente, esto último, fue lo que empezó a fallarle a los de Katsikaris. Con el electrónico mucho más igualado (21-19, 10'), la entrada en cancha de Shermadini supuso un quebradero de cabeza para la defensa aurinegra, solo capaz de frenar al gigante georgiano a base de faltas (21-23). Obligada dureza (casi la misma que en el otro aro, pero sin el mismo criterio arbitral) que tuvo en Abromaitis al peor parado al ponerse en tres faltas en el minuto 12. Precisamente su recambio, Allen, fue la solución de urgencia de los locales gracias a su confianza en las penetraciones. El húngaro acabó con la sequía anotadora de más de cinco minutos a base de penetraciones laterales, contando con la ayuda de Bassas, que de nuevo al filo de la chicharra, anotó de tres (29-25, 16').

Si hacer cada canasta ya era un sufrimiento, los laguneros vieron como crecían sus problemas con la tercera falta de Allen, situación que parcheó Katsikaris poniendo a jugar a Beirán de cuatro. El Iberostar pareció descolocado por momentos, pero supo sufrir a base de anotar desde el 4,60 (33-33) antes de que Vasileiadis se convirtiera en un impulso de oro con nueve puntos en apenas minuto y medio (algunos de ellos gracias al noveno rebote ofensivo de los locales). Gracias al helen el Iberostar se iba siete arriba al descanso (42-35).

Renta significativa después de tanto sufrimiento, pero que quedó en nada con los triples del Unicaja nada más arrancar el tercer cuarto (42-41). Y aunque San Miguel respondió y Niang seguía teniendo presencia por encima del aro (47-44), los insulares vieron como su oponente no solo prolongaba su tino desde el perímetro (47-48, 25') sino que tiraba del oficio de Augustine para alcanzar su máxima renta de todo el partido (49-52, 27').

Momento delicado para los aurinegros, que volvieron a sacar la cabeza gracias esta vez a la valentía penetrando de Bassas y Richotti, y, sobre todo, tirando de la solvencia de un Tobey desdibujado hasta el descanso, pero enorme en esos minutos para ganarle por completo la partida a Shermadini, tanto debajo del aro, como penetrando e incluso desde el 6,75 (61-53 primero y 64-57 -32'- después). Un parcial de 14-1 tenía contra las cuerdas al Unicaja, pero el Iberostar no fue capaz de tumbar a su oponente. Atrás apretó los dientes y no le importó gastar faltas para que a su rival le fuera casi imposible anotar con facilidad, pero delante le falló seguridad con el balón (varias pérdidas) y acierto en el tiro exterior.

Oportunidad perdida que dio aire a los de Plaza (66-63), aunque la bocanada le duró a los malagueños apenas unos instantes. Lo justo para que llegara la reacción canarista. Primero con un aro pasado de Ponitka, luego con un alley oop sobre Tobey, a continuación con un triple desde la esquina de Abromaitis, y finalmente con un robo de Bassas que remató Ponitka con un mate (75-66). A poco más de tres minutos los de Katsikaris habían sacado de la pista a su rival, pero como un poco antes no fue capaz de rematarlo.

Los malagueños exprimieron sus opciones (75-71, tras triple de Díaz), pero el Iberostar aguantó con una penetración de Davin White al filo de los 24 (77-71) y con otra acción trabada en la que Bassas sacó petróleo (1+1) para el 79-73 a 1'22". Entre que los laguneros no alcanzaron la clarividencia necesaria en pista rival, y que Augustine parecía tocado por una varita, el duelo se igualó todavía más (79-77), a 32" de la conclusión. El Iberostar disponía de una bola para sentenciar o meterse en problemas. Los aurinegros jugaron largo, pero Abromaitis no logró convertir en la penetración con la que se encontró por su lado izquierdo, lo que dejaba al Unicaja con opción de llevarse el gato al agua.

Situación límite en la que los colegiados no quisieron ver unos claros pasos de Alberto Díaz en su penetración antes de que Carlos Súarez tuviera un triple que hubiera sido definitivo. El alero madrileño erró y hacía acreedor a los laguneros de un merecido triunfo, tanto por el esfuerzo puesto de manifiesto en cada balón como por un encomiable trabajo colectivo. Otro salvoconducto, tal y como se afana en repetir Katsikaris, que le debe dar no pocas alegrías. Con la de ayer, a los laguneros se les abren de par en par las puertas de una posible clasificación para la Copa del Rey.