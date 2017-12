Juan Carlos, la enésima baja

El mal fario del Tenerife con las lesiones no cesa. Lejos de amainar, el torrente de contratiempos se acentúa con la baja (ya confirmada) de Juan Carlos Real para el compromiso de mañana en Asturias. El coruñés, que había sobresalido en el último partido en casa frente al Reus, se perderá la cita contra el Sporting y previsiblemente también el duelo que cerrará el año contra el Cádiz en el Heliodoro Rodríguez. Su entrenador, José Luis Martí, aseguró ayer que el gallego "no se ha encontrado en condiciones de viajar", si bien un día antes el propio jugador se había declarado apto para entrar en la convocatoria.

"Dice que tiene molestias, que le duele y que no está para competir al cien por cien. Así que es mejor que no viaje. La lesión ha ido molestándole cada vez más y no es bueno que venga", indicó Martí, quien subraya que tiene alternativas suficientes para paliar esta baja sensible. "Estos infortunios no tienen que condicionarnos; debemos seguir hacia adelante. Veo a todos los jugadores bien y será complicado elegir, pero los que hicieron un gran partido el otro día evidentemente tienen muchas opciones de repetir", remarcó el profesional balear.

Con la baja de Juan Carlos, el cuadro técnico no podrá repetir once frente al Sporting, si bien mantendrá el mismo planteamiento y la apuesta por los hombres que entraron en la alineación contra el Reus, por ejemplo Carlos Abad o Brian Martín. "El que le sustituya, será un hombre del mismo perfil", avanzó.

"Conociendo un poco a Rubén, habrá trabajado para tener un conjunto sólido, capaz de profundizar con el balón y que defienda lejos de su portería. No será fácil inculcar sus ideas en tan pocos días, pero el Sporting es un recién descendido de Primera y tiene un mimbres. Su potencial es muy alto para estar donde todo el mundo quiere", respondió Martí cuando se le preguntó por el cambio en el banquillo asturiano y por las condiciones del rival que espera mañana en El Molinón. "Pero nosotros, sobre todo, debemos preocuparnos de nosotros mismos. Y de dar el mismo nivel competitivo del último fin de semana", cerró.

"Si mis futbolistas son capaces de reproducir las sensaciones que me demuestran en los entrenamientos, serán capaces de volver a ganar. Es un reto lograr dos victorias consecutivas y estamos preparados", garantizó Martí. "Necesitamos un partido completo para optar a los tres puntos. Quiero que seamos lo más ordenados y compactos que sea posible. Y no permitir las contras del rival", avisó.