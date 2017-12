Oiarzabal: "La ascensión al Teide ha sido una gran experiencia"

Juanito Oiarzabal, el hombre que más cimas de más de 8.000 metros de altura ha coronado en la historia, se encuentra en Tenerife para preparar su próximo reto: ser el primero en repetir el ascenso a los 14 picos más altos del mundo. Para ello, el alpinista vasco pasó una noche en el Refugio de Altavista, subió al pico del Teide para contemplar el amanecer y emprendió la carrera de regreso a la base del Teleférico del Teide.

"He venido a Tenerife para entrenar, estoy con un proyecto que se denomina 2x14x8.000. Se trata de completar los 14 picos más altos del mundo por segunda vez, volver a subir todos los ochomiles. El en año 1999 terminé los 14, me convertí en el primer español en hacerlo y en la cuarta persona en el mundo en subirlos sin Oxígeno. Luego comencé a trabajar en el programa Al filo de lo imposible de TVE y fui repitiendo montañas hasta que llegó un momento en el que me planteé darle la segundo vuelta. Esta segunda vuelta no la ha realizado nadie en el mundo. Me quedan 4, los más bajitos, dos en Nepal y dos en Pakistán. Ahora en febrero voy a Nepal, para ese estoy entrenando ahora. En junio iré a Pakistán. La orografía del Teide se parece mucho a las montañas que subiré el año que viene, se amolda muy bien al terreno que encontramos allí, árido y con el terreno suelto", reconoció Juanito a Volcano Teide Experience.

El reconocido escalador señaló que su experiencia en el Teide le sirve de gran entrenamiento porque "no hay montaña fácil, estamos hablando de una montaña de casi cuatro mil metros, no sé cual es el clima habitual de la isla a esa altura, efectivamente no te puedes relajar en ningún momento" y aprovechó la ocasión para mandar un mensaje tremendamente claro a aquellos que se aventuran a subir al pico del Teide sin tomar las máximas precauciones: "Cuando estamos en montañas que sobrepasan los tres mil metros estamos ante palabras mayores. Lo que sí he podido comprobar es que hay muchos inconscientes que suben al Teide sin estar abrigados y equipados adecuadamente, quizás porque piensan que como estamos en Canarias hará calor en toda la isla. He visto gente arriba que no llevaba ni abrigo. La montaña te enseña que tienes que informarte de todo. Soy guía de montaña y eso conlleva informarte de cómo está la montaña aunque sea una tachuela, sobre todo en invierno hay que ir bien equipado e informado".

Sobre sus sensaciones, Juanito Oiarzabal se sinceró diciendo que "el refugio de Altavista es moderno, muy bien acondicionado y limpio, los montañeros nos sentimos como en casa en él, los trabajadores son realmente encantadores. Y si sirvieran comidas ya sería maravilloso. La ascensión al cráter ha sido preciosa, les ha gustado mucho a todo el grupo, ha sido una gran experiencia".

Juanito, que se fotografió en la cima con la bandera de Volcano Teide Experience, afirmó que busca nuevos retos a pesar de tener un palmarés al alcance de muy pocos alpinistas en el mundo. Así, señaló que "estaré ocupado con este proyecto dos o tres años y después siempre hay horizontes, siempre hay cosas nuevas que ver o descubrir, lo importante es que cada uno, dentro de su condición física, haga montaña, esto es lo más importante, unos subirán dos miles y otros ochomiles, pero lo fundamental es disfrutar de la naturaleza, y aquí tienen un lugar ideal".