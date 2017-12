El Ventspils se vuelve a atragantar

El Ventspils repitió la historia y sacó los colores al Iberostar Tenerife, que vio rota su racha tras la llegada de Katsikaris en un duelo donde arrancó de forma notable (17-4) para acabar siendo una caricatura de sí mismo, o al menos de lo que demostró hace solo dos días en el Palau. Precipitados por querer arreglar de un plumazo lo que no lograron rematar antes del descanso, los isleños se fueron metiendo en una vorágine negativa en ataque que se extendió también al otro lado de la cancha, donde fueron incapaces de llegar a multitud de lanzamientos liberados de su rival. El cuadro letón aprovechó el regalo y sentenció desde el 6,75 a los laguneros (48-62), que cuando quisieron tirar de alguna solución de urgencia (flojo en el perímetro) se vieron impotentes para arreglar el desaguisado. Para colmo de males, la derrota deja de regalo las lesiones de San Miguel y Ponitka, cuya presencia en el partido del sábado es ahora mismo duda.

Le costó un poco al Iberostar entrar en juego, limitando su ataque a los tiros de tres y sufriendo detrás con Jucikas, que metió a Tobey en dos faltas muy pronto (5-4). Pero a poco que los isleños ajustaron la marca del pívot letón y controlaron el rebote, pudieron correr para abrir brecha, ya que fuera en llegada cerca del aro, desde el 6,75 o ante la descompensación defensiva de los visitantes (10-4). Con San Miguel asistiendo (cuatro pases de canasta en seis minutos), y pese a alguna que otra pérdida innecesaria, la entrada en cancha de Bassas y Vázquez fue otro impulso para los aurinegros, que no solo siguieron produciendo ofensivamente, sigo que dejaron inéditos a los letones durante más de seis minutos (17-4, 9').

Pese a acabar el primer cuarto con solo dos canastas en juego (17-6), y con la sensación de que el encuentro podía ser muy placentero para el Iberostar, el cuadro letón reaccionó. Lo hizo con la clase de Skele, con la presencia interior de Zakis (que pudo varias veces con Vázquez) y, sobre todo, gracias a sus segundas opciones, nada menos que siete en solo cuatro minutos del cuarto. En un abrir y cerrar de ojos el duelo se había vuelto a igualar (20-18, 14') tras un parcial de 3-14.

El Iberostar trató de sobrevivir con lo que le aportaba White (27-23, 17'), sumido en un guerra particular para recuperar la confianza perdida (aunque fallando más de lo que metía), toda vez que apenas mostraba otros recursos ofensivos, acumulaba demasiadas pérdidas en el último pase, y detrás no terminaba de ser sólido ni lograba controlar el rebote (20 a 24 al descanso). Cegado por completo con el balón en las manos, los canaristas vieron como su rival iba sumando a cuentagotas para cerrar el acto con dos triples (Jakovics y Gulbis) en otro parcial, este de 2-10, que dejaba el electrónico al descanso con un inquietante 29-33. El partido se empezaba a parecer al de la primera vuelta, tanto por el puedo (casi sentenciar) y no quiero de los aurinegros, como por lo incómodos que estuvieron los isleños en buena parte de sus acciones.

Dos triples (Abromaitis y Tobey) nada más arrancar la segunda mitad daban a entender que el Iberostar le iba a dar un golpe de timón al encuentro (35-33). Pero nada más lejos de la realidad. Los de Katsikaris confundieron la intensidad necesaria con la precipitación, acelerándose más de la cuenta a la hora de buscar el tiro y errando cada una de sus acciones. Los letones parecieron contagiarse del cúmulo de errores, pese a disfrutar de varias acciones liberadas merced a los desajustes defensivos de los canaristas (37-36).

En el carrusel de errores en ambos aros, el Ventpils ajustó por momentos su punto de mira y con dos triples aumentó su renta hasta el 37-42 (27'). Cachetada en forma de parcial de 2-9 que despertó un instante a los laguneros (42-42, 28') con White de líder, pero de nuevo otro manojo de errores ofensivos, la dificultad de frenar a Jakovics en el perímetro (42-48), y especialmente la mala rotación defensiva que permitía, una y otra vez, lanzamientos liberados del Ventspils. Así, los letones clavaron hasta cuatro triples (a cuál más sencillo) para dispararse hasta el 48-62 (34') sin la más mínima capacidad de respuesta por parte de los canaristas.

En una situación inimaginable solo un rato antes el Iberostar se veía 14 abajo con apenas seis minutos por delante y con la sensación de estar completamente cortocircuitado para afrontar empresa alguna. Como sucedió en Letonia en la primera vuelta para los aurinegros el partido se había convertido ya en un quiero y no puedo. Sin intensidad defensiva (solo una falta en más de ocho minutos), negados por completo desde el 6,75, con la misma precipitación de los minutos previos, y encima con San Miguel fuera de combate por un golpe en la zona alta de la espalda, a los de Katsikaris no les quedó sino certificar su derrota frente a un rival crecido y que supo administrar a la perfección su renta. Serio toque de atención para evitar euforia alguna. El sábado, ante el Unicaja, toca demostrar (al menos con una mejora de la imagen) que la lección está aprendida.