Suso acortó el tiempo de baja porque "quería ayudar ya al equipo"

Suso Santana compartió ayer las sensaciones que experimentó el domingo en su vuelta a los terrenos de juego, después de haberse repuesto de una microrrotura en el recto anterior de su muslo derecho. El capitán del Tenerife acortó los plazos de su recuperación porque asegura que "solo quería ayudar lo antes posible al equipo". Dijo que su pálpito antes del choque era positivo y que se encontró luego "bien" en los minutos que disputó y que no pensó en que pudiera recaer.

El interior tacuense celebró que se hubiera podido vencer al Reus, ya que considera que ese triunfo era necesario. Su actuación la pudo redondear con un pase de gol a Aitor Sanz, lo cual considera menos relevante a otros aspectos. "Me quedo con la actitud y el juego del equipo, no con mi asistencia. Sumamos tres puntos y mantuvimos la portería a cero, que también era uno de nuestros propósitos". En este sentido, agregó que recuperar la solidez defensiva era vital. "Eso era lo principal, porque nosotros siempre creamos oportunidades. Los fallos puntuales nos están costando goles. Al Reus no le concedimos ocasiones, y por eso ganamos", señaló.

Suso, que confesó ser "optimista" en relación con el desenlace de esta competición, recela del Sporting, pese a que no atraviesan por un buen momento. "Puede que no estén bien, pero cada vez que vamos a algún lado en que ocurre algo similar los resucitamos. Debemos jugar con la misma actitud que ante el Reus, porque ellos saldrán con el cuchillo entre los dientes con entrenador nuevo", indicó. Por último, apoyó a Dani Hernández, suplente el pasado domingo: "Siempre he dicho que para mí Dani es el mejor o uno de los mejores porteros de la categoría. Carlos jugó porque el míster es el que toma las decisiones. Los dos son muy buenos porteros y eso beneficia al equipo".