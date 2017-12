El CV Haris apela a su afición para alcanzar el liderato

El CV Haris Dimurol Libby's quiere que el Pablos Abril sea una caldera. El conjunto dirigido por David Martín recibe este sábado, a partir de las 18:00 horas, al Minis Arluy VB Logroño. Vigente campeón de la Liga Iberdrola y actual líder de la tabla clasificatoria. Las blanquiazules piden el calor de los suyos en un encuentro con no pocos alicientes justo antes del parón navideño. Por un lado, el cerrar de forma positiva la primera vuelta de la fase regular, lo que conllevaría a su vez a llegar al ecuador en la primera plaza. Una supremacía momentánea que tiene teórico premio añadido, ya que ser primeras al término de la primera vuelta puede suponer un cruce menos complicado para la semifinal de la Copa de la Reina, a disputar en la Isla el primer fin de semana de marzo.

Con el fin de crear el mejor ambiente posible el conjunto lagunero ha lanzado una promoción por la que la entrada será gratuita para todos aquellos aficionados que acudan al Pablos Abril de Taco ataviados con una camiseta de color azul. En caso contrario los adultos deberán pagar tres euros, por uno de los niños.

Los antecedentes entre ambos conjuntos no son muy favorables para el CV Haris, que si bien pareció cogerle la medida a las riojanas el curso pasado (ganando Supercopa y Copa de la Reina), en esta campaña ha sucumbido en los dos partidos que han medido a ambas hasta la fecha. Ocurrió con motivo de la Supercopa, torneo en el que el VB Logroño se impuso primero en la Isla por un claro 0-3, para luego volver a perder en la vuelta por un ajustado 3-2. La empresa, ahora, no se antoja sencilla, ya que el Logroño no cede desde su visita de la segunda jornada al CV Arona (3-2) y en los últimos seis encuentros tan solo ha dejado escapar dos sets. Si el sábado el CV Haris es capaz de vencer dará un serio aviso a las riojanas de cara a la segunda vuelta.

Por su parte, el CV Arona Tenerife Sur cierra la primera vuelta con el objetivo de prolongar una buena racha que le ha llevado a ganar cuatro partidos seguidos. En caso de vencer esta jornada en los Cristianos al CCO 7 Palmas lograría además encaramarse, como mínimo, a la cuarta plaza (tercera si el Menorca cede ante el Barça), todo un logro para un recién ascendido. Se da la circunstancia de que el duelo a dirimir el sábado en el Pabellón Jesús Domínguez Grillo también podría producirse en la eliminatoria previa de la Copa de la Reina.