Canarias abre la puerta al waterpolo femenino

El waterpolo femenino ha sufrido en los últimos años un crecimiento considerable en cuanto a participación y crecimiento de fichas. Fruto, en gran parte, de los innumerables éxitos de la selección española, muchas han sido las chicas que han decidido dar un paso al frente y sumergirse entorno a un balón amarillo. Una de las regiones que buscan a marchas forzadas su entrada en este ciclo exitoso es el archipiélago canario.

Hace años que las islas no cuentan con una liga femenina como tal, pero sí es cierto que en los últimos tiempos muchos han sido los clubes que han apostado por integrar a sus jugadoras en equipos mixtos con la intención de darles un bagaje que hasta ahora no han logrado tener de manera independiente. Cuando el equipo de trabajo planteó la posibilidad de crear una competición exclusivamente femenina, éste planteamiento fue auspiciado por el órgano federativo. Sin embargo, es cierto que no han dejado de mostrar su apoyo total a que la presencia de chicas en partidos a nivel regional vaya a más.

Es por ello que, bajo la organización del CN Reales y del Ayuntamiento de Los Realejos, junto al apoyo de la Federación Canaria, del Programa Mujeres y Deportes del Cabildo de Tenerife, de ACAGEDE y del Europeo de Barcelona 2018 se impulsó la celebración del primer campus de waterpolo femenino la pasada semana. 40 chicas disfrutaron de tres días de puro waterpolo bajo la batuta de Carlas Fargas, entrenadora de la Federación Catalana de Natación (FCN).

Con ello se busca una mayor visualización del waterpolo femenino en las Islas, puesto que desde la organización de esta iniciativa aseguran que la intención es repetir este evento en otros puntos de la geografía insular. "El objetivo a corto plazo será la participación de un equipo femenino de categoría absoluta en las fases de ascenso a Primera División Nacional, así como la formación de una selección infantil femenina", asegura Luis Arostegui, quien demanda "más espacio para entrenamientos si queremos mejorar los registros con los que cuenta el Archipiélago". Por el momento, los equipos mixtos alevín y benjamín están participando en los Juegos Deportivos de Tenerife.