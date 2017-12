El Dimurol alarga su buen momento

El CV Fachadas Dimurol Libby´s consigue un plus de confianza en la recta final de la primera vuelta tras llevarse ayer el duelo directo ante el CV CCO 7 Palmas Gran Canaria por 1-3. Gracias a un gran ejercicio colectivo, el conjunto tinerfeño suma su tercer triunfo consecutivo, el cual supone un golpe sobre la mesa en la clasificación, colocándose así como colíderes provisionales de la Liga Iberdrola.

Los presagios se cumplieron en el inicio del encuentro y el duelo directo entre el segundo y el tercer clasificado fijó la máxima igualdad en un derbi de alto nivel (9-9). Sin grandes distancias en el marcador (16-15), las blanquiazules intentaron emplearse a fondo para frenar el ordenado ataque rival pero se toparon con una efectiva Saray Manzano (19-15). Los errores en recepción castigaron al Dimurol Libby´s en el primer set cediendo por 25-18.

Sin intención de rendirse y con el objetivo de provocar el empate, las pupilas de David Martín tirarían de casta para contrarrestar la calidad del CV CCO 7 Palmas Gran Canaria (9-13). Haciéndose fuerte en la tempestad (19-19), el conjunto tinerfeño apretó los dientes para mostrar su mejor versión. El gran trabajo coral resultó pieza clave para llevarse el parcial por 21-25.

Sin dar tregua en el siguiente periodo (7-7), ambos equipos lucharían con garra e intensidad para aprovechar el mínimo de error del contrario y tomar ventaja en un disputado marcador (13-14). La solidez en la red con la magistral ayuda de Marisa Fernández permitió al Dimurol Libby´s ampliar su renta y adjudicarse un intenso tercer set a su favor (21-25).

El último parcial no pintaba ser diferente y el CV CCO 7 Palmas Gran Canaria salió de nuevo a la pista con el objetivo de no dejarse arrollar tan fácilmente (7-4). Aunque la mejoría y el potencial amarillo pusieron entre las cuerdas a las laguneras (12-12), la escuadra tinerfeña no dudó en aprovechar el calor de la afición blanquiazul desplazada hasta Gran Canaria para cerrar el encuentro con una épica victoria (22-25).

Por su parte, el CV Aguere, farolillo rojo de la tabla, encajó ayer una nueva derrota, esta vez en la pista del CV Sant Cugat (3-1).