Aveldaño quiere cumplir su contrato

Luca Aveldaño zanja las especulaciones. Tras confirmarse que el club busca a un nuevo defensa central para su incorporación en el mercado de enero, el argentino subraya su compromiso con el representativo y su voluntad de cumplir su contrato, que firmó por dos temporadas. "Estaré aquí hasta que el director deportivo, el entrenador o el presidente me digan : adiós, no contamos contigo", manifestó en declaraciones emitidas ayer por Radio Club. El profesional suramericano aboga por "no caer en la desesperación" en estos momentos complicados y opina que el Tenerife "debería llevar al menos cinco puntos más" a estas alturas del campeonato.

"Pero el fútbol es esto, hay muchas sorpresas y cualquier cosa puede pasar. Es difícil explicarle a la gente que no estamos donde nos gustaría, pero desde dentro yo veo que hay equipo para estar más arriba", esgrime el ex del Belgrano, quien admite que casi siempre fue titular a lo largo de su carrera deportiva. De ahí que le haya costado asumir su rol en las primeras jornadas de la competición. "Yo esos días me iba enfadado a casa, esa es la verdad", admite.

Sobre el compromiso del domingo ante el Reus, cree que es una buena oportunidad "para que el equipo se haga fuerte otra vez en casa". "Venimos de recibir dos golpes duros: en la Copa habríamos pasado si no hubiera sido por el penalti aquel y la victoria nos habría ayudado en lo psicológico; y en Almería arrancamos bien, pero todo te cambia por un gol. Es el momento de sacar el orgullo y ganar. Yo estoy convencido de que acabaremos arriba", sentencia.

Ajeno a las especulaciones sobre posibles salidas y aunque Serrano dejó la puerta abierta a que se produzcan bajas en el mercado invernal, Aveldaño remarca que quiere cumplir con lo firmado. "Cuando a uno lo contratan, mi mentalidad es cumplir hasta que venga alguien del club y te diga que no te van a tener en cuenta. Yo lo veo como cualquier otro trabajo. En mi carrera siempre fui titular, tuve pocos partidos en el banco y se me hacían difíciles estos partidos en los que no estaba jugando, no lo voy a negar, pero entrenaba con las mejores ganas. Y ver que todos lo hacemos, ya eso me llena", reiteró.

Para el profesional blanquiazul, no está mal que el club busque más jugadores para su puesto. "Está bien porque no tenemos mucho recambio. En todos los equipos suele haber cuatro centrales. Acá somos pocos y hay que reforzar porque es una ayuda para el técnico y es una competencia interna porque el que está jugando lo hará todavía mejor", cerró.