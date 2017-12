"Me entrará dolor de cabeza para tener a los 12 jugadores satisfechos"

Bendito problema para Fotis Katsikaris. Con la llegada al Iberostar Tenerife de Kostas Vasileiadis y la recuperación de Javi Beirán, el técnico griego dispone ya de 12 jugadores de primer nivel para afrontar un tramo del calendario sumamente exigente. "Las dos competiciones que disputamos son muy largas y muy exigentes, y seguro que me entrará un poco de dolor de cabeza para tener a los 12 jugadores satisfechos", comentó este jueves en rueda de prensa el preparador heleno antes de dejar claro su optimismo de cara al futuro más próximo de su equipo. "Con la mentalidad que tiene el grupo, lo larga que es la temporada y la exigencia que hay, creo que hemos hecho el mejor trabajo posible para tener una plantilla muy competitiva, dentro de un baloncesto ganador", expuso el ateniense.

Apenas 10 días después de haberse hecho con las riendas del cuadro lagunero, Katsikaris solo habla en positivo de todo lo que ve a diario. "El ambiente del grupo es muy bueno; estamos disfrutando todos los días en cada entrenamiento, y eso es algo que a mí me encanta, y veo que a los jugadores también. Vienen con mucha energía, un espíritu muy bueno, de entender y trabajar más y más y mejorar como equipo", especificó el griego, para el que "todavía es demasiado pronto" para hablar de un cambio marcado en el estilo de juego. En ese sentido, el responsable del banquillo canarista considera que el alto número de pérdidas cometidas en sus dos partidos (18 y 12) es el peaje obligado ante esta metamorfosis. "en parte es normal porque le he pedido al equipo que juguemos más rápido; nos va a costar en estos primeros partidos". "Con el tiempo, los entrenamientos y los partidos vamos a reducir ese número. No es que cometamos muchos errores, sino que se producen porque los jugadores quieren meterse en este estilo de juego", aclaró.

Tras haber saldado con victoria sus dos primeros encuentros como aurinegro la ilusión parece haber renacido en el canarismo con la llegada de Katsikaris. Con un balance de cinco victorias y otras tantas derrotas, se abre de nuevo la puerta de la Copa del Rey. Pero el griego solo piensa en su siguiente duelo, el de este domingo por la tarde (18:00 horas) contra el FC Barcelona. "Debemos ir partido a partido, y solo enfocarnos en los 40 minutos siguientes que nos esperan", responde cuando se le pregunta por la exigencia del calendario que debe afrontar en las próximas semanas. Más tajante aún fue cuando se le cuestionó por la cita de Las Palmas de mediados de febrero próximo. "Para mí está muy lejos", expuso. "No me gusta hacer cálculos, ni ver los calendarios de los otros equipos, porque llevo muchos años en la Liga Endesa y sé que todo puede cambiar en cualquier momento. Esto va por dinámicas y por eso nos tenemos que enfocar en el siguiente encuentro. Nos quedan siete hasta el final de la primera vuelta, y son muchos, y toda la energía hay que ponerla en el siguiente", argumentó extensamente.