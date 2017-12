Longo asegura que no hay ansiedad

Samuele Longo se mostró ayer confiado de que mejores tiempos llegarán para el CD Tenerife. Asegura que ha pasado página ya de la derrota más reciente de su equipo, ante el Almería, y mantiene la fe en su entrenador y en su filosofía de trabajo. El máximo goleador blanquiazul en lo que va de campeonato liguero reconoció que esta semana están trabajando con mayor intensidad, si cabe y que "el pasado es pasado". Al tiempo que afirma estar "concentrado en el Reus, con la intención de sacar ese partido adelante".

A Longo le tocó ser protagonista desafortunado en el choque que enfrentó a su equipo el pasado domingo con el Almería al malograr varias ocasiones de gol, una de ellas, en el tramo inicial de la contienda y segundos antes del primer gol local. "No quedé contento por la mala suerte, aunque también el portero rival influyó, que hizo grandes paradas, y yo también pude hacer algo más. Pero el fútbol es así, a veces marcas y otras no", comentó al respecto. Eso sí, admitió que "fue una lástima que no anotara ese gol", ya que opina que si llega a hacerlo, "el partido seguramente se hubiera puesto diferente". No obstante, declaró que se sentía algo satisfecho en lo colectivo, al entender que el Tenerife había hecho "mejor partido que otros fuera de casa", lo cual considera un acicate para "seguir adelante".

Longo no cree que a él y sus compañeros les atenace la ansiedad en los partidos, así que descarta que ese sea el motivo por el que no terminan de rendir como desean en los encuentros. "Obviamente, no estamos contentos, pero trabajamos cada semana para llegar a los partidos lo mejor posible. Es verdad que nos está costando más fuera de casa pero son circunstancias, no ansiedad. Nosotros pensamos que hay que mejorar pero somos conscientes de que ya llegarán los triunfos". Eso, una victoria, es lo que, a su juicio, necesita su equipo "para que todo sea más fácil". "Nosotros trabajamos para dar lo máximo, lo que pasa es que a veces sale y otras no pero el compromiso de todos los futbolistas existe y seguramente con todo eso mejoraremos", señaló el deportista italiano.

"El técnico intenta transmitirnos la tranquilidad que necesitamos y nosotros tenemos que estar tranquilos y entrenar más fuertes para mejorar", sostiene. Porque José Luis Martí, según el propio futbolista transalpino comenta, aporta lo necesario para que las victorias comiencen a caer de su lado. "Trabajamos todos los aspectos, tanto en defensa como en ataque: la transición, el apretar, estar juntos, circular el balón, todo, como llevamos haciendo desde principios de temporada", relata el principal artillero del conjunto chicharrero, seguro de que si persisten en todo ello, "llegarán los buenos resultados".

Por último, trató de descargar de responsabilidad a su entrenador del mal momento por el que atraviesa el Tenerife: "El míster puede transmitir cosas pero somos nosotros los que estamos en el campo. Y debemos confiar en nosotros mismos, ya que de esa manera seguro que cuando empecemos a ganar las cosas que ahora se vuelven en contra, irán luego a favor tuyo".