Kostas llega "para ayudar" a un equipo que "necesita un tirador"

En la Isla y listo "para ayudar" desde ya mismo. El filo de las 9 de la noche de ayer aterrizaba en el Aeropuerto de Los Rodeos Kostas Vasileiadis, el último fichaje del Iberostar Tenerife, que ha elegido al alero griego (33 años y 2,00 metros) para paliar sus carencias en el tiro exterior, o dicho de otra manera, para disponer de una amenaza continua desde el perímetro. El de Salónica, que voló desde su ciudad natal hasta Atenas, luego a Madrid y finalmente hasta suelo isleño, parece tener claro, tal y como señaló el martes el técnico canarista Fotis Katsikaris, cuál va a ser su rol. "Sí, sí, sé que vengo para ayudar; Fotis me comentó todo lo que necesita de mí y estoy preparado. Y lo que precisa su compatriota es "un tirador" como él, el complemento perfecto para terminar de darle forma a una notable plantilla. "Me dijo que hay un muy buen equipo", comentó sobre su conversación con el preparador ateniense.

Precisamente la presencia en el Iberostar de Katsikaris (con el que coincidió tres temporadas en el Bilbao Basket) ha resultado clave en la decisión de Vasileiadis, que admitió haber "hablado hace tres días" con el técnico. Además, Kostas se decide por el conjunto aurinegro al considerarlo "un equipo con mucha ambición por hacerlo bien", aunque también admitió el jugador que no cuenta con ninguna referencia visual de los laguneros. "No he podido ver nada porque he tenido muchos partidos, viajes y entrenamientos con mi anterior equipo, pero he hablado con Fotis y me ha contado lo mejor de los chicos y del equipo", explicó en este sentido.

Bien físicamente

Llega Vasieleiadis, al menos a simple vista, con una buena complexión física. Estado de forma notable gracias a su estancia estos primeros meses del curso en el Aries Trikal BC heleno. "Estaba trabajando y jugando hasta hace tres días con un equipo pequeño en Grecia, solo para estar bien físicamente y preparado para estos partidos que se me podían presentar", explicó el alero, que hoy pasará el reconocimiento médico y a continuación se unirá al resto de sus compañeros. El hecho de conocer al dedillo buena parte de los sistemas empleados por Katsikaris facilitarán su adaptación el grupo y debería posibilitar su debut como aurinegro el domingo en la visita al FC Barcelona.