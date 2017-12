Dos versiones, un triunfo soberbio

Recuperación confirmada. El Iberostar Tenerife sumó ayer su segunda victoria seguida en la era Katsikaris, un triunfo que confirma la mejoría de los aurinegros tras el golpe de timón de la semana pasada y con un valor añadido dentro de la BCL, toda vez que los laguneros doblegaron con solvencia (a los que suma 23 puntos de diferencia ante posibles averages) al Neotunas Klaipeda, otro de los favoritos para ser líderes de su grupo. Al margen de impedir correr a los visitantes, de nuevo los isleños volvieron a ser solventes desde el perímetro (11/22), compartieron como nunca el balón (23 asistencias) y además maniataron a su oponente en la lucha por el rebote logrando 47 capturas, 14 más que los lituanos.

Pero por encima de esos números, solvencia y alegría en el juego, y hasta del renacimiento de varios jugadores (especialmente Rosco Allen) ayer el Iberostar destacó ayer por un mayor abanico de recursos, ese catálogo que le permitió jugarle al Neptunas de tú a tú en los dos primeros cuartos y no arrugarse a un tanteador alto (48 puntos), y que igualmente le llevó a asfixiar a su rival con una defensa sobresaliente en el tercer y cuarto periodos. Así se entiende que los lituanos, hasta ayer los máximos anotadores de la BCL con casi 90 puntos de media, se quedaran en solo 67 tantos.

Como se preveía, el partido vivió en medio de un intensidad absoluta desde el mismo salto inicial, y aunque el Neptunas hizo daño invirtiendo el balón y con los rebotes de Palacios (cinco en el primer cuarto), el Iberostar apretó los dientes en la defensa del uno contra uno y en ataque supo mover con paciencia para encontrar tiros liberados (8-3). Sin embargo, los lituanos comenzaron a ser más verticales y sacaron tajada de la ausencia de ayudas cerca del aro por parte de Mike Tobey (parcial de 0-8). Katsikaris tapó el agujero dando entrada a Vázquez, que respondió intimidando, dando solidez al rebote y además generando en el aro contrario con un par de canastas que devolvieron la igualdad al marcador (14-14).

Los de Katsikaris, seguros en la circulación, habían logrado que durante casi ocho minutos su oponente no metiera más manos de las deseadas y que por extensión no pudiera explotar una de sus mejores armas, correr a la contra. Cuando sí lo hizo, en el tramo final de este primer acto, el Neptunas volvió a sacar una pequeña renta (18-22). Entre esos pequeños detalles y que no terminaba de equilibrar la lucha del rebote (9 a 12) los isleños no terminaron de estar cómodos.

Este Iberostar vuelve a mover con alegría el balón y de esos se beneficiaron Allen, White y Bassas para dar con bolas liberadas y anotar de tres (6/11 al descanso), el arma empleada por los locales para equilibrar la contienda (29-28). El choque, que se metió en una continua alternancia de supremacía en el marcador, mantenía las mismas revoluciones del arranque, y aunque el Neptunas seguía sacando petróleo cada vez que lograba correr, el conjunto tinerfeño no se achantó para igualar la marcha de su contrincante. Y ahí, a campo abierto, Richotti y Ponitka (bien sujetado en el primer cuarto) se desenvuelven a las mil maravillas. El argentino lo hizo asistiendo (tras sumar igualmente un par de robos), y el polaco finalizando (41-35).

Los lituanos trataron de aguantar la embestida canarista a base de triples (41-38), pero entre la enorme presencia interior de Niang, el oficio de Richotti y la extramotivación de Allen, el Iberostar sacó de la pista a los visitantes. En el ejemplo más claro de que el conjunto lagunero es otro, el húngaro recuperó su mejor versión, sin miedo al tiro, valiente en la penetración y reboteando para enmendar los errores de sus propios tiros. Su aportación (13 puntos y cinco rechaces al descanso) tuvieron mucho que ver en e parcial de 7-0 culminado con una contra del propio Rosco que dejaba a los tinerfeños 10 arriba al intermedio. Sin apenas dejar correr al Neptunas, los aurinegros fueron también infinitamente superiores en el rebote: 16 a 3 en el cuarto.

Estabilizada la situación tras haber demostrado que era capaz de disponer de argumentos para hacer frente al juego del Neptunas, el Iberostar llevó el partido a su terrero en el arranque del tercer cuarto. Y es que sin renunciar a la velocidad y fluidez de los 20 primeros minutos, los isleños apretaron los dientes en defensa. Sacrificio en el uno contra uno y múltiples manos y ayudas para que a los lituanos se les hiciera de noche de tal modo que los de Kazys Maksvytis estuvieran más de seis minutos sin anotar una sola canasta en juego. En ese intervalo el cuadro canarista corrió tras cada recuperación, mal tiro de su rival e incluso saliendo de la presión a toda pista planteada a veces por los de Klaipeda.

Canastas sencillas a las que el Iberostar sumó otros cuantos aciertos tras rebote ofensivo (Niang y Tobey) y también el acierto exterior (dos triples) de Abromaitis. Casi sin darse cuenta el conjunto lagunero había amasado un parcial de 22-3 con el que dejaba prácticamente sentenciado el choque (63-41, 26'). Pero entre la reacción necesaria de los lituanos y una cierta relajación aurinegra el partido no se cerró. Alguna que otra pérdida y la falta de contundencia en el rebote llevaron a los canaristas a encajar un parcial de 0-10 que cambiaba un tanto el panorama (67-56, 30').

Alertado por el susto, los isleños volvieron a dar una vuelta de tuerca a sus prestaciones defensivas (con Vázquez intimidando) y volvió a abrir el campo con un mate de Ponitka, una penetración de Richotti y una contra tras robo, y de nuevo varias circulaciones, la última de ellas primorosas para culminar un parcial de 14-2 que, ahora sí (81-58, 35') finiquitaba la contienda. Con todo decidido, y sin poner en riesgo una renta más que jugosa ante un rival directo en el grupo, los de Katsikatis se permitieron el lujo de gustarse en el tramo final. Varios tapones, un alley oop a la contra de la sociedad Bassas-Niang, y un palmeo contra la gravedad de Ponitka fueron la guinda para confirmar el triunfo, ganar en confianza y devolverle la sonrisa a la afición aurinegra. Así sí.