El Neptunas prueba la recuperación

Exigencia máxima para testar si realmente existe recuperación. Después de su solvente victoria contra el Real Betis, el Iberostar Tenerife afronta esta tarde, contra el Neptunas Klaipeda, una complicada empresa en la que deberá demostrar que su mochila está cargada de confianza y mayores argumentos ofensivos para afrontar con garantías un tramo del calendario de suma dificultad. Recibe el cuadro canarista a un rival lituano con el que comparte liderato en el Grupo B y que está llamado a llegar lejos en esta segunda Basketball Champions League por lo que un triunfo esta tarde supondría además un salto de calidad.

De nuevo sin Javi Beirán (que apura para reaparecer el domingo), los isleños están obligados a firmar un destacado encuentro en ambos lados de la pista, toda vez que los números del Neptunas, liderados por el ex del UB La Palma Juan Palacios, son brillantes en no pocas facetas. Los de Kasys Maksvytis no presentan los mejores números defensivos de la competición, pero en cambio son terceros en puntos y primeros en asistencias, a lo que añaden un gran peligro en el tiro de tres puntos, ya que su 43,8 % de acierto es la segunda marca entre 32 conjuntos. También hay que contar con la gran actividad defensiva de los lituanos, lo que le lleva a ser igualmente el conjunto que más balones roba: 9,7 por encuentro. Moverse en los mismos parámetros que el sábado contra el Betis tanto en número (18 pérdidas) como en nivel de sobreexcitación podría resultar mortal hoy para el Iberostar contra un rival que se maneja como pez en el agua a campo abierto.

La de hoy será igualmente otra prueba de fuego para los interiores natos canaristas (Vázquez, Tobey y Niang), llamados, en el nuevo mapa confeccionado por Katsikaris, a repartirse más los minutos. Condicionados por las personales en el duelo de hace tres días, los postes aurinegros deberán lidiar esta tarde con el conjunto que más rebotea de la BCL, con 40 capturas por choque. La del músculo bajo el aro será, precisamente, una de las guerrillas en las que salir airoso allanará para los laguneros el camino de su sexta victoria europea.