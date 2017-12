Recuerda lo que es disfrutar

Este Iberostar Tenerife ya respira de otra manera. En un partido solvente aunque no del todo brillante, el cuadro lagunero derrotó al Real Betis y puso fin a su racha de cuatro derrotas. Un triunfo que a su vez permite a Fotis Katsikaris saldar de forma positiva su estreno como técnico aurinegro y cargar de confianza la mochila de los suyos de cara a un calendario que se presupone tremendamente duro en las próximas semanas. Los canaristas tuvieron en los sevillanos (un rival anárquico, muy individualista y que solo fue a arreones) un buen banco de pruebas para testar su obligada recuperación, mejora que se plasmó de varias maneras, la más destacada, quizá, el evitar esos apagones generalizados en momentos críticos que le habían conducido a varios de sus más recientes tropiezos.

Como ya avisó en los días previos, Katsikaris apenas tocó el entramado defensivo (eso sí, incidió algo más en la presión a toda pista en ciertas situaciones y sacó de la plantilla su más agresivo instinto para dominar por completo el rebote), pero sí le lavó la cara a los suyos en ataque. No quiso el griego que los suyos abusaran del pick and roll, y aunque no supo resistirse a la impronta individual de Mateusz Ponitka (ayer de nuevo descomunal), sí se mostró como un conjunto más coral. Tanto por la participación de efectivos (en nueve minutos ya habían saltado a la pista los 11 profesionales) como también por la aportación de ellos. Quería el preparador heleno recuperar para la causa a hombres como Allen, Vrabac, White y hasta Niang, y a fe que parece haber encontrado la fórmula.

Esa implicación global llevaba implícita, obligatoriamente, una mayor alegría en el juego. Y ahí, el Iberostar se acercó más al del curso pasado que al del inicio de este curso. Más claridad de ideas a la hora de mover el balón que supo interpretar a la perfección San Miguel (seis asistencias para un total de 21), que como plus se benefició de esa circulación para recuperar un arma particular olvidada, el tiro de tres: 4/6. El acierto del maño ejemplificó un paso al frente de los canaristas desde el 6,75, que tras moverse hasta ahora en números paupérrimos, ayer se movieron en porcentajes más que decentes: 6/12 al descanso y 9/18 al final del tercer cuarto. Suficiente para romper el partido y recuperar la autoestima.

Las sensaciones fueron buenas desde el salto inicial. Atrás, mucha concentración para hacer frente a los 1x1 del rival (como la marca de Richotti sobre Draper), por muchos momentos casi el único recurso ofensivo de los visitantes. Una implicación que si bien produjo algunos desajustes (con motivo de las ayudas) que a su vez derivaron en algunos rebotes ofensivos (11-8), permitió por el contrario que los aurinegros mostraran mordiente metieran manos (cuatro robos en el primer cuarto) con las que robar y correr, una de las prioridades de Katsikaris.

Esa solidez atrás dio confianza a los canaristas, que o bien en la mencionada primera oleada o igualmente en ataque posicional comenzó a producir con regularidad. Con Richotti como asistente, con Ponitka tan vertical y espectacular como siempre, y sobre todo con una notable fluidez en la circulación del balón. De esa forma San Miguel tuvo dos opciones francas desde el 6,75 que el aragonés no desaprovechó (19-9, 7').

Sin bajar un ápice su intensidad cerca de su propio aro a base de segundas ayudas, los isleños siguieron corriendo cada vez que les era posible, un hábitat donde también se desenvolvieron bien tanto Allen (triple), Vrabac (penetración y bandeja para el 24-11) y hasta Niang (tras rebote ofensivo). El Betis, que estuvo cinco minutos sin anotar en juego, parecía aturdido pero a su rescate salió Mikel Uriz, el más pícaro para sacar tajada de una sobreexcitación aurinegra (26-19, 10'). Y es que los de Katsikaris entraron en una vorágine de pérdidas, muchas de ellas absurdas, que dieron vida a los verdiblancos (31-27).

Con sus postes cargados de faltas, y ya metido en bonus, la renta canarista se había venido abajo como un castillo de naipes. Momento de dificultad en el que el Iberostar volvió a ser, en los positivo, al de semanas atrás: por un lado la labor oscura de Abromaitis en los dos lados de la pista, y a su vez la superclase de Ponitka, capaz de rebañar cualquier balón en un rebote ofensivo o de ser imparable por línea de fondo (41-29). Tranquilidad restaurada que no fue mayor por culpa de un triple de Draper sobre la bocina que llevó a ambos equipos al vestuario (46-35).

Le estaba costando a los isleños atar en corto a su rival, y más aún cuando su rival pareció atinado desde el perímetro en el arranque del tercer cuarto (48-41) y que generó ciertas dudas poniéndose en defensa 3-2 y corriendo de la mano de Draper (52-46). Y en otro bache, de nuevo Ponitka. El polaco apenas supone un peligro desde el arco, pero es letal en muchas facetas más, especialmente cuando de penetrar por línea de fondo se trata. A eso, el alero añadió un par de saltos descomunales para rascar un par de rebotes, y también una asistencia para que Bassas disparara a los suyos hasta el 60-46 (25').

De nuevo, zona de confort que una vez más no supo mantener el Iberostar en grado absoluto, esta vez porque se le atragantó por momentos la zona rival (62-53). Sin caer en baches preocupantes, los laguneros no daban tampoco con la tecla para finiquitar a un adversario un tanto anárquico. Una montaña rusa en la que estaba metido el cuadro local y que si bien entrañaba cierto peligro, a la vez sin demasiado desnivel gracias a un mate de Tobey tras correr como trailer, y también a los triples de Bassas y San Miguel (70-54).

Ahora sí, y más tras la canasta de Vázquez para abrir el último acto (72-56), los tinerfeños parecían haber sentenciado a un rival que aún así dio sus últimos coletazos gracias a los triples de Schlib y Zagorac y una antideportiva de Vázquez para un parcial de 2-11 (76-67). En otro momento, y rememorando crisis recientes en el último cuarto, a los aurinegros se les hubiera bajado la persiana, pero ayer, más liberados y con una motivación extra, los isleños supieron afrontar cada uno de esos minibaches por los que pasó. Varias acciones cucas de White y un 2+1 de poderío de Abromaitis pusieron la puntilla a una victoria, un mes después, que debe ser reparadora y a la vez enseñar el camino (todavía con no pocos obstáculos) de cara al futuro más cercano. En el horizonte los nubarrones ya no son tan oscuros.