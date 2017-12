Fotis Katsikaris se mostró "muy contento" con el rendimiento ofrecido por sus jugadores en su primer parido como entrenador del Iberostar Tenerife. El técnico griego reconoció que "no era nada fácil para el equipo este partido por lo que había sucedido las dos semanas después del último encuentro oficial" por lo que valoró aún más si cabe el trabajo de los suyos. Indicó que este duelo era difícil porque sus hombres tenían que "cambiar el chip y ver cómo van a jugar a partir de hoy", lo cual, entiende, "tiene un coste y son las pérdidas". "18 son muchas pero creo que lo podemos controlar porque estos jugadores no cometen errores muy fáciles", agregó.

Lo que más le satisfizo de las estadísticas de los suyos fueron las "más de 20 asistencias" que repartieron sus jugadores. Un dato que también ensalzó aún más porque, a su juicio, el Betis "jugó su mejor partido hasta ahora y es peligroso, con jugadores que pueden cambiar la dinámica del partido". Pese a admitir que hubo momentos en los que tuvieron "problemas para defender bien", le gustó "la actitud" en general y el trabajo de contención de sus pupilos, en especial, en el último cuarto. "Hemos aguantado contra zona y encontramos soluciones con paciencia. Ahora hay que seguir trabajando, felicitar al equipo y pensar que en cada partido irá jugando mejor", comentó.

Katsikaris destacó el comportamiento de sus hombres desde que los dirige. "Después de dos entrenamientos era suficiente, con la experiencia que tengo, para valorar a los jugadores. Hay gente con mucha experiencia pero además los jóvenes también han estado atentos durante los entrenamientos y concentrados en el partido". Resaltó, de igual manera, "la importancia que tenía este partido" y está convencido de que "los errores se minimizarán". "Los necesitamos a todos. Me ha gustado el espíritu colectivo en el banquillo, apoyándose el uno al otro en todo momento y eso a un entrenador lo hace sentir feliz y contento", manifestó.

La filosofía que quiere el preparador heleno es la de "mover el balón". "Tenemos jugadores verticales y cuando existe la oportunidad de romper, tenemos gente que con un pase extra y buenos tiros equilibrados traerá confianza". Quiso dejar absolutamente claro que no comulga con el egoísmo en los jugadores. "No me gusta un jugador que esté 20 segundos con el balón, el yo, yo, yo no lo quiero para nada. Me gusta el baloncesto dinámico y este grupo lo puede explotar", explicó. Por último, hizo especial mención a jugadores que no suelen tener un papel protagonista como Ferran Bassas y Petit Niang para expresar que para él todos los jugadores de la plantilla "van a ser importantes para el equipo".