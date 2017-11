"Prefiero ganar en Almería"

Aunque en su discurso el partido más inminente es siempre el más importante, José Luis Martí planteó ayer una excepción y admitió que, puestos a elegir, "prefiriría ganar el domingo" al Almería. La competición del KO es un premio, no una obligación para el representativo, así que el jefe del banquillo blanquiazul da absoluta prioridad a la cita liguera.

Ahora bien, Martí no renuncia a nada. "Lo que pasa por mi cabeza es superar la eliminatoria de la Copa del Rey y luego recuperar a los futbolistas para que en 48 horas estén en condiciones de competir otra vez", adujo. En todo caso, optará por dosificar a sus hombres más importantes y repartirá los minutos entre los 19 futbolistas que componen la expedición insular.

"Vamos a intentar dar cancha a todos, ya sea el jueves o el domingo. Queremos sacar los dos partidos adelante, y el primero de ellos va a ser de mucho ritmo, exigente y ante un rival que nos hará recular en momentos puntuales. Hemos de ir con cuidado porque ellos manejan muy bien casi todas las situaciones", enunció el balear, quien pronostica que el Espanyol acabará cerca de la zona noble de la clasificación.

"Para pasar la eliminatoria, no cabe otra cosa que hacer un gol. Esa es nuestra idea principal, ya sea a través de la victoria o si no, del empate con goles. Tenemos la ventaja de no haber encajado en el Heliodoro, pero ellos son un equipo que genera mucho peligro. Y hay que estar preparados para todo lo que nos vamos a encontrar", fue otro de sus mensajes. El entrenador prevé cambios, pero no quiso cuantificarlos. Eso sí, garantizó su cuota de protagonismo para Brian Martín, el único de los jugadores del filial que viajó con los mayores a Barcelona.

A Martí se le preguntó también por los lesionados (Suso, Villar y Montañés) y por las posibles causas que expliquen la plaga de contratiempos que afecta al representativo. "Me preocupa no tener a los futbolistas disponibles, pero no que las lesiones sean musculares. Unas son diferentes a las otras. Si fueran todas de la misma índole, a lo mejor miraríamos el porqué. Pero creemos que es por la propia exigencia de la competición, la que el cuadro técnico y los jugadores nos generamos en cada entrenamiento y en cada partido. Es algo que le ocurre también al resto de equipos", recordó.

Por último, y en cuanto a las intenciones del club con vistas al mercado invernal, Martí aseveró que "todavía es pronto" para definir si el Tenerife podrá reforzarse con algún descarte de Primera División, donde interesan Borja Lasso (Sevilla) y Ager Aketxe (Athletic).

"Nosotros estamos abiertos a todas las posibilidades, pero lo que no sea para mejorar el grupo que hay, no nos interesa. A los que tenemos que apreciar y valorar es a los que ya están, que se esfuerzan por hacerlo cada día mejor", respondió Martí, a quien no sorprendieron las declaraciones de Concepción. "Hablo con él todas las semanas y sé que confía en el trabajo que estamos haciendo desde el cuadro técnico", concluyó.