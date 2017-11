Katsikaris quiere intensidad: "Me gusta que mis equipos sean duros"

Con los pies en el suelo, las ideas muy claras y el convencimiento de que cuenta con un grupo "muy mentalizado" y "con muchas ganas de trabajar", el nuevo técnico del Iberostar Tenerife, Fotis Katisikaris, esbozó ayer sus intenciones como nuevo entrenador aurinegro, durante su presentación oficial ante los medios celebrada en el Iberostar Grand Hotel Mencey. "Creo que podemos jugar un baloncesto efectivo, dinámico y duro, me gusta que mis equipos sean duros", resumió.

El técnico griego hizo una nítida composición de lugar del escenario que se ha encontrado a su llegada a la Isla y de los motivos que le llevaron a aceptar la oferta aurinegra. "No fue complicado decir que sí", dijo. "Conozco a la mayoría de los jugadores. Las primeras sensaciones son muy positivas, porque me gusta la mentalidad de trabajo del grupo. Es un grupo muy inteligente, porque ya he introducido algunas cosas nuevas y todos lo han pillado muy rápido", explicó.

"Creo que tenemos una plantilla muy buena", añadió al tiempo que fue desmenuzando sus aspiraciones. "El objetivo principal ahora mismo es sacar rendimiento de algunos jugadores que todavía, por razones diferentes, no han demostrado su nivel. En general, veo un grupo que sigue manteniendo la competitividad del año pasado y que tiene ganas de seguir creciendo: ese es el objetivo".

"Todo ha sido muy rápido. No fue complicado para mi aceptar la oferta", expuso Fotis. "He empezado a hablar con los jugadores individualmente. Veo a un grupo muy mentalizado, al que le gusta trabajar. Tenemos una plantilla con buena química. Creo que podemos jugar un buen baloncesto y ser efectivos al mismo tiempo".

Cuestionado por la hoja de ruta que se ha marcado, Katsikaris habló de las exigencias del escenario competitivo en el que se encuentra el Iberostar Tenerife y apeló a la normalidad y a las intenciones del club de crecer sin aspavientos.

"Con la experiencia que tengo en ACB, creo que esta es la mejor liga de Europa. He trabajado en Rusia, Israel o Grecia y sin lugar a dudas la Liga Endesa es la más competitiva y la más difícil". "Si a eso le añadimos", aseguró, "que también competimos en la BCL en calidad de campeones, el objetivo es mirar el próximo partido. Yo creo mucho en eso, porque puedes perder la cabeza si piensas en mayo o en abril, en los playoff o lo que sea".

"Este es un club ambicioso que está dando los pasos correctos para crecer", apuntó para reforzar su teoría. "A veces", agregó, "hay equipos que quieren dar un salto muy grande en poco tiempo y al final se caen y se hacen mucho daño. Aquí, hay mucha normalidad en el día a día. Si nos ponemos una presión extra nos haremos daño a nosotros mismos. Mi objetivo principal es sacarle el máximo rendimiento a mis jugadores y al grupo, jugar un baloncesto dinámico, efectivo y duro. Vamos a competir en todos los partidos".

"Creo que jugadores como Rosco Allen, Davin White o Mike Tobey, un jugador muy bueno, con mucho talento, pueden darnos mucho; quiero que cojan un rol y se sientan cómodos y con confianza; así el equipo cogerá un empuje muy importante".

Llamamiento a la afición

Por otro lado, Katsikaris hizo referencia también al papel relevante que puede asumir la hinchada canarista en el proyecto tinerfeño. "Hay algo que diferencia a una afición buena de una extraordinaria. Cuando un equipo juega en casa, necesita el apoyo de los suyos, no cuando haces mates y ganas de veinte; sino en los momentos críticos y complicados. Ahí es donde se ve lo realmente buena que es una afición. Yo estuve en Bilbao muchos años y la afición allí fue un factor importantísimo", afirmó.

"Lo he vivido aquí como rival", explicó, "así que creo que la afición puede ser un factor importante también para darle un empujón al equipo. Creo que tienen que estar orgullosos de los suyos. El club está dando los pasos correctos para crecer con mucho cuidado, desde la humildad. Les aseguro que verán a un equipo muy competitivo, que lo dará todo".

Fotis habló también de lo que supone aterrizar en un equipo con la temporada en marcha; al tiempo que hizo referencia a las necesidades del conjunto insular. "Es difícil coger a un equipo iniciada la temporada. Yo no soy mucho de cambios; tengo mucha paciencia, hasta que llegue un momento en el que crea realmente que no pueda sacarle más rendimiento a un jugador. No soy impulsivo en ese sentido. Es difícil, pero tengo la experiencia de lo vivido en Valencia, Bilbao y Murcia".

"Yo, sin entrar en un análisis muy profundo", señaló el técnico griego, "creo que en el baloncesto moderno es necesario tener uno o dos tiradores natos. No tenemos ese perfil de jugador ahora mismo pero sí creo que podemos mejorar esa faceta con el juego, porque necesitamos generar de una manera diferente y abrir la pista. No tenemos nada en concreto, pero creo que Aniano tiene mucha experiencia en estas cosas. Sin hablar de alguna posición concreta, buscamos a algún jugador que pueda venir y ayudarnos".

Asimismo, Fotis habló de retocar los roles y poner su sello en el equipo, siempre "introduciendo cosas en las que creo, que salen de mi". "Yo voy a intentar primero que psicológicamente los jugadores se sientan con confianza. Y luego en la cancha confío en que juguemos un buen baloncesto y seamos efectivos", concluyó.