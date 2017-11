Hernández se sincera: "Markovic no cumplió nuestras expectativas"

Félix Hernández habla claro. La salida de Nenad Markovic del Iberostar Tenerife se produjo porque "no cumplió nuestras expectativas", señaló ayer el presidente del conjunto aurinegro. Los resultados del equipo, acordes al perfil del club, nada tuvieron que ver con la decisión de contratar a Fotis Katsikaris. El problema, según Hernández, ha sido "la dinámica de los últimos partidos, en los que el equipo se desenchufaba en los minutos finales".

En declaraciones a Radio Marca Tenerife, Félix Hernández explicó que, a pesar de que "es la primera vez que cesamos a un entrenador, si hay que hacer cambios por el bien del club, se hacen. No queda más remedio", justificó.

"Markovic no cumplió las expectativas que teníamos", sentenció. "Dejamos pasar varias semanas a ver si la cosa mejoraba, pero no lo hizo. Y no es un tema de resultados. Los resultados que tenemos no son los que todos soñábamos, pero sí están acordes con el perfil de nuestro club. Estábamos metidos en una dinámica en la que el equipo se desenchufaba en los minutos finales después de competir durante todo el partido. Yo creo que nos faltaba liderazgo desde el banquillo", añadió el entrenador. "Como persona, Nenad es espectacular y no le podemos objetar nada, pero creo que no cogió bien las riendas del equipo. No hay nada personal. Durante este parón surgió la posibilidad de contratar a un entrenador como Fotis Katsikaris, que tiene el perfil que no gusta".

A juicio del presidente del conjunto aurinegro, "las cosas no estaban saliendo cómo queríamos. Estábamos acostumbrados a un entrenador más líder desde el banquillo y eso es lo que el equipo necesitaba. Teníamos que rectificar, surgió esta opción y decidimos aprovecharla", indició antes de aclarar que "lo que marca la salida de Markovic es la situación final, de tener la posibilidad de contar con un entrenador top, con experiencia en España y que sabe gestionar muy bien los grupos".

Hernández reconoció, visto en perspectiva, el fichaje de Markovic "fue un error porque no salió como esperábamos", pero "no hay que mirar para atrás, sino aprender de los errores, mirar hacia adelante e intentar crecer. Hemos hecho este cambio por un sentido de la responsabilidad, porque somos ambiciosos y porque queremos seguir mejorando y creciendo. Lo que de ninguna manera podíamos hacer era mantener una situación que no estaba funcionando como nosotros queríamos".

El presidente del Iberostar lamentó que Nenad Markovic criticase la pasada semana a algunos de sus jugadores. "Hay que trabajar en grupo bien para no tener que criticar en público a tu gente. Si las cosas van mal en el club no puedo echarle la culpa al de marketing, es responsable uno. No puedo tirar balones fuera y echarle la culpa a otro", comentó.

"Esas declaraciones (las de Markovic) sirven para demostrar que no había un control absoluto de la situación. Eso no quiere decir que las cosas pudiesen cambiar con el tiempo. Pero nosotros no podíamos esperar más. Tenemos una trayectoria y somos ambiciosos. Creo que es mejor tomar esta decisión ahora que el equipo no está mal que hacerlo cuando te estés jugando el descenso", explicó.

A continuación, puntualizó que "es normal que la gente opine que hay algo más, porque los resultados no son malos. Pero la realidad es que decidimos traer a Fotis porque pensamos que el equipo necesitaba un impulso para llegar más lejos. Hemos sustituido al entrenador porque pensamos que así podemos mejorar. Si vemos carencias, nosotros como responsables del club tenemos que tomar decisiones. Y las hemos tomado".

A partir de ahora, Hernández considera que "los 12 jugadores se tienen que comprometer y seguir aportando para mejorar e intentar conseguir algo parecido a lo del año pasado". Sobre posibles incorporaciones de nuevos jugadores, el presidente aurinegro fue claro: "Hay que esperar a ver qué dice Fotis. Espero que no tengamos que hacer ningún cambio, pero si el entrenador nos lo pide los tendremos que hacer si es para mejorar".