'Mithy', a corazón abierto en Tenerife

Quizá el nombre de Alfonso Aguirre Rodríguez no sea reconocido por casi nadie. Sin embargo, su nickname, Mithy, lo eleva a la categoría de celebrity dentro de los eSports. El joven grancanario, de 23 años y campeón de Europa de League of Legends (LOL), es uno de los referentes españoles en el mundo de los deportes electrónicos, al punto de que en la noche del viernes anunció su fichaje por el equipo Team SoloMid (TSM) estadounidense, una de las formaciones míticas en el cada día más importante industria de los videojuegos. Haciendo un símil su incorporación al TSM sería el equivalente a los futbolistas canarios Pedro o David Silva o el baloncestista Sergio Rodríguez, que militan en equipos punteros que luchan por ganar la Champions o la Euroliga.

Con el bagaje que le da el haber salido del Archipiélago hace cinco años para hacer carrera como profesional de los eSports, Mithy aprovecha sus vacaciones en las Islas para ofrecer una serie de charlas en Gran Canaria y Tenerife gracias a la iniciativa de eSport Talent Canarias con la colaboración de la Universidad de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria y Up2U Project.

El acto en Tenerife discurrió en el Aula Magna de la Sección de Física y Matemáticas y contó con la presencia de unas 150 personas, la mayoría chicos jóvenes -con una pequeña representación femenina- y algunos padres. Entre el público estaban los Bobcats de La Laguna, campeones de España de League of Legends de la OGSeries University, la liga universitaria de eSports.

Francisco de Sande, vicerrector de Tecnologías de la Información y Desarrollo Digital de la Universidad de La Laguna; Rafael Arnay, director de secretariado de Tecnologías de la Información de la ULL; Miguelo Betancor, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ex árbitro internacional de baloncesto y coordinador eSport Talent Canarias; José de Matías, profesor de Educación Física y especialista eSports del Valencia CF; y Alicia Rodríguez, madre de Mithy.

Con un discurso cercano y siempre con una sonrisa en su rostro, Mithy respondió a todas las preguntas que le hicieron los asistentes. A todas menos a una, porque no quiso entrar en consideraciones a la hora de dar a conocer lo que puede ganar como profesional un gammer de primer nivel internacional. Alfonso hizo un repaso a sus inicios en los videojuegos y cómo poco a poco fue haciéndose un nombre en este mundillo. "Me encantan los retos y competir contra otros jugadores. Tenía claro lo que quería hacer y me puse el listón muy alto. Quería probarme sí podía estar con los mejores". Por esa razón, Mithy dejó su Gran Canaria natal a los 18 años y se embarcó en una aventura que lo ha llevado a Inglaterra, Suecia, Alemania y ahora rumbo a Estados Unidos.

Su filosofía es clara: no parar nunca de aprender. "Me gusta ver las partidas, ver lo que hacen los otros jugadores, cómo reaccionan en determinadas situaciones y ver cómo puedo adaptarlas a mi juego. Como jugador, cada uno tiene un estilo, pero yo intento comprender lo que hacen otros para luego ver si me puede ayudar en mi juego", reconoció.

A Alfonso le preguntaron sobre los gammers coreanos y su fortaleza como equipos. "Quizá la gran diferencia que haya con ellos es que actúan como un equipo más que la suma de individualidades. En los americanos o europeos puede que algún jugador cometa algún fallo muy gordo, pero en los coreanos es muy difícil de ver. Plantean las partidas con más calma y prácticamente no cometen fallos. Al menos, fallos tontos", reveló el jugador canario.

En un mundo global y con equipos multiculturales, Mithy tiene claro que "tienes que ir con la mentalidad abierta y con ganar de aprender del resto, que también puede servirle de enseñanza cómo tú eres. Si vas con asiáticos o americanos y pretendes que cambien para que se adapten a ti no tienes nada que hacer. Tienes que ser lo suficientemente flexible como para aprender de ellos y que ellos aprendan de ti. En el fondo, todos en el equipo tenemos el mismo objetivo, por lo que lo que pueda haber problemático tienes que arreglarlo o aparcarlo hasta que se acabe el campeonato".

El día a día de Mithy es prácticamente invariable: ocho horas de sueño, seis de entrenamiento, dos sesiones de meditación, ejercicio en el gimnasio y, luego, tiempo para leer algo o ver series de televisión. Luego, sus actuaciones le han valido para tener una legión de seguidores por todo el mundo. Eso, Alfonso, lo agradece. "Cuando Miguelo me propuso hacer estas charlas no lo dudé. Yo nunca tuve la oportunidad de hablar con nadie en persona para que me resolviera las dudas que podía tener. Por eso, creo que puedo aportar algo a los chicos y chicas que quieran iniciarse o que ya estén metidos en los eSports. Tener este tipo de contactos con los fans es una de las cosas que más me gustan y siempre estoy abierto a ello", manifestó.

Francisco de Sande, vicerrector de Tecnologías de la Información y Desarrollo Digital, le preguntó sobre la diferencia que puede haber para los niños entre los deportes tradicionales y los electrónicos y su papel como padre. Mithy bromeó diciendo que "yo no soy padre, pero está claro que es el niño o el joven el que debe decidir y no sus padres. En mi caso, yo tenía un plan B por si no podía cumplir mi sueño de ser jugador profesional que era volver a la Universidad para estudiar programación de videojuegos. Pero mi prioridad era ser jugador profesional", indicó.

Precisamente su madre incidió en este asunto. "Claro que tuvimos problemas Alfonso y yo por la máquina y el tiempo que pasaba jugando. Pero creo que fue por un problema de comunicación y confianza". De la comunicación, Alicia Rodríguez defiende que los jugadores expliquen a sus padres lo que están haciendo, que no sea algo desconocido para ellos. También que los padres se involucren en lo que hacen sus hijos y que los deportes electrónicos "son una industria potente, muy potente, como lo puede ser el turismo". Sobre la confianza destacó que nadie como los padres como para entender los problemas que tienen sus hijos y ser las personas que les pueden guiar en todos los ámbitos de la vida. "Alfonso lleva cinco años fuera de Canarias pero confío ciegamente en él. Sé que si tiene un problema la primera persona a la que va a recurrir es a mí".

Y, siendo práctica, le sacó rédito a la aficion de Alfonso. Alicia Rodríguez comentó que "veía el lado didáctico" de los videojuegos, aunque también recuerda sus ataques de ira que le llevaban a tirar las cosas contra la pared. "Entonces compré un mapa grande y lo puse para que conmigo fuese marcando el país donde estaba la gente con la que jugaba. O lo veía cómo aprendía inglés y alemán mientras se enfrentaba contra otros jugadores. En vez de ver cosas negativas, intenté sacar provecho de ello en la formación de Alfonso".

Mithy terminó su intervención con una frase lapidaria: "En cinco años creo que he crecido mucho más como persona que como jugador". Luego, como ocurrió el viernes en Gran Canaria, Alfonso se sacó fotos, firmó autógrafos y compartió anécdotas de forma más particular con todos aquellos que se acercaron a él.