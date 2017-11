Un día después de ser ratificado por el secretario técnico, José Luis Martí se mostró sosegado y remarcó que "sería una equivocación" separar al cuadro técnico de los jugadores en el momento de buscar culpables y depurar responsabilidades. "Cuando puntualizamos, nos equivocamos. El Tenerife somos todos. No es el cuadro técnico por un lado, los jugadores por otro y los aficionados por otro", sugirió el entrenador.

"Cuando esto es una familia y trabajamos todos juntos, los resultados llegan. Esto es un grupo; no podemos separar porque sería una equivocación", reiteró. "Y la exigencia es máxima para todos", agregó el jefe del banquillo insular. "Los principales actores somos nosotros, está claro, y trabajamos con el propósito de conseguir resultados positivos", dijo desde la ambición. El representativo figura en la clasificación muy lejos de donde le gustaría, pero hoy busca acercarse a las posiciones de privilegio.

Ayer, además, se preguntó a Martí por las preferencias del club ante la inminente reapertura del mercado, prevista para enero. "Es lo que hemos estado hablando, pero con la convicción de que tiene que ser algo que mejore", dijo sobre la presumible incorporación de un mediocampista de perfil creativo. "Hemos hecho una plantilla extraordinaria en verano y la tenemos que acoplar. Eso me compete a mí. Un jugador del estilo de Gaku sería interesante, pero tiene que ser de ese estilo y tiene que dar un salto real a la calidad del grupo", reseñó después de que Serrano admitiese que echa en falta al nipón.

Lo que no cambia es la filosofía del grupo. "La idea siempre es la misma. Otra cosa es que podamos aplicarla o no, en función de lo que nos permita el rival. En Huesca teníamos a Aitor y Vitolo presionando en el área del rival durante los primeros 30 minutos porque queríamos recuperar lo antes posible; luego no pudo ser. Pero el objetivo es tener posesiones largas y finalizar. Permitir contras al Rayo sería peligroso para nosotros", avisó.

Del adversario que hoy visita el Rodríguez López, Martí dijo que "vienen con bajas importantes, de jugadores de mucho nivel y que han jugado mucho, pero también es verdad que cuentan con una plantilla amplia".

"El Rayo no va a renunciar al balón ni a la victoria, todo lo contrario. Es un equipo ambicioso y que quiere la pelota, pero sufre cuando no la tiene. Tenemos que llevar el peso del partido; si no, lo pasaremos mal", advirtió.

A la hora de priorizar, Martí pone por delante la victoria frente a las formas, aunque todo cuenta. "Lo importante son los tres puntos, pero estaría bien ser el equipo que queremos ser y hallar buenas sensaciones. El rival nos pondrá en dificultades. Ahora bien, tengo plena confianza en el rendimiento que ha dado este equipo cuando ha jugado en casa", cerró.

Antes, comentó que sería un riesgo alinear a Camille tras siete semanas de parón, pero no lo descartó.