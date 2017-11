Markovic: "Hay que morder, poner más ganas y celebrar las jugadas"

Nenad Markovic se expresó ayer con su claridad habitual acerca del momento actual del Iberostar Tenerife. Ofreció su diagnóstico de la situación que vive su equipo y citó los aspectos que, a su juicio, debe mejorar para que cambie la dinámica de resultados de los suyos en la Liga Endesa.

"Lo primero es hacer autocrítica, empenzando por mí, continuando por cada uno de los jugadores y todos como conjunto", declaró el preparador bosnio en Radio Marca Tenerife. Para añadir a continuación que les "falta rematar partidos, morder, tener más hambre, celebrar más las jugadas de ataque y defensa y un jugador tiene que pensar más en el colectivo, en cómo puede ayudar al equipo ya sea en los tres o cuatro minutos que esté en cancha". "Porque si la gente entra debe demostrar que tiene ganas y hambre para hacerlo bien, y eso no significa meter un tiro o hacer un mate, sino también defender y transmitir a sus compañeros y técnicos", agregó, antes de pedir una "mayor implicación de los hombres del banquillo y dar más sensación de equipo".

En opinión de Markovic, el Iberostar Tenerife ha "bajado un poco la guardia", lo cual asegura que comparten sus pupilos. "Hay que trabajar y jugar con más hambre. Saber que cada balón importa, así como cada ataque, cada defensa, cada balón perdido...", comentó. Para el balcánico, "en las tres últimas derrotas fuera de casa se ha perdido la confianza de hacer las cosas bien". Insistió en que hay que "sacar más carácter y orgullo y pensar en el equipo no en cómo pueden hacer sus tiritos". "Deben preocuparse de ver cómo ayudan al equipo y si no tienen un buen tiro, deben seguir trabajando que ya llegarán mejores situaciones para hacerlos", completó.

Markovic quiso puntualizar que estas palabras no aluden a ningún jugador en concreto sino al conjunto de ellos. "Yo soy el primer crítico conmigo mismo. Si un jugador comete un error, es mío porque yo lo entreno, y lo asumo", apunta. Del mismo modo, expresó que el balance de victorias y derrotas del Iberostar en lo que va de campeonato "no es tan malo". Considera que, más que los resultados, lo que principalmente inquieta es "la sensación que da el equipo". No obstante, trata de desdramatizar argumentando que "estas cosas pasan" y dando a entender que se pueden solucionar. "Vamos a ver si somos capaces de ser autocríticos, de exigirnos todos más, desde mí hasta el utillero, porque todos somos importantes, los que están alrededor del equipo también. Hay que mirarnos a la cara y al espejo para ver qué hemos hecho mal y luego salir con ganas a intentar ganar", señaló.

Markovic hizo una mención especial a los jugadores que menos participan y se refirió a su compatriota Adin Vrabac, del que dijo que "no ha hecho nada excepcional ni transmitido que se puede confiar en él cada vez que ha tenido minutos". Eso sí, advirtió que el joven bosnio "no es el problema sino el rendimiento de los jugadores con más peso en el equipo".

El técnico del Iberostar Tenerife opina que "si no se juega la Copa del Rey, sea un desastre", si bien entiende que "hay que pelearla". Lo que tiene claro es que para mantener vivas las opciones de clasificarse para el torneo del KO es primordial ganar "sí o sí" al Real Betis el próximo 2 de diciembre. Acerca del conjunto sevillano, recordó que "no ha ganado pero tiene jugadores importantes", así que sostiene que "no hay que darles ninguna opción". Con todo, es consciente de que "ahora no pinta bien la cosa" pero está seguro de que pueden "darle la vuelta a esto" para lo que propone "creer en ello y afrontar cada partido como una final".

Al margen de apuntar que Ferran Bassas ya trabaja con el grupo, también reveló que Mike Tobey se incorporará a los entrenamientos el lunes, mientras que un día después harán lo propio los internacionales. Por último, admitió que han estado sondeando el mercado pero que "no se fichará por fichar, solo si el que viene da un salto de calidad a la plantilla".