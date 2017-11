El Cabildo de Tenerife pide explicaciones al Gobierno por prohibir la bandera con siete estrellas verdes en el Heliodoro

El Cabildo de Tenerife solicitará explicaciones a la subdelegación del Gobierno de España sobre los criterios que se están utilizando para prohibir la utilización de la bandera tricolor canaria con siete estrellas verdes en los partidos que juega el Club Deportivo Tenerife SAD en el Estadio Heliodoro Rodríguez López y el motivo de la apertura de expedientes a los aficionados.

La consejera de Deportes, Cristo Pérez, una vez puesta en contacto con el club, señala que tras analizar la normativa vigente, "no existe ningún comunicado ni norma en el que se diga que la bandera tricolor canaria con siete estrellas verdes sea un símbolo que fomente la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte". En ese sentido, en el manual de simbología de la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte no recoge la mencionada bandera. Asimismo, en el listado de la Comisión Estatal de las peñas que fomentan la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte no aparece ninguna de Tenerife.

Por otra parte, en las actas del coordinador de seguridad y consejero delegado o representante del club cuando acaba partido nunca se ha recogido acciones xenófobas, racistas o intolerantes en el deporte como fruto del uso de dicha bandera. En ese sentido, nunca han aparecido en los informes globales que realiza la Comisión Estatal.

Cristo Pérez explica que desde el club le han indicado que recientemente se emitió un informe de la Liga de Fútbol Profesional en el partido CD Tenerife-Atlético Osasuna en el que únicamente se pone de manifiesto la presencia de la bandera y que en el acta arbitral no aparece nada respecto a la misma. Sin embargo, la subdelegación del Gobierno ha abierto 18 expedientes en los partidos CD Tenerife-Osasuna y CD Tenerife-Espanyol, por lo que la Corporación insular solicitará explicaciones a la misma para saber cuál es motivo de esa decisión. En ese sentido, desde el Cabildo no se tiene constancia de ningún incidente ni acto violento, xenófobo, racista o intolerante relacionado con la bandera tricolor de las siete estrellas verdes en el recinto capitalino.