Este Canarias se queda sin crédito

Una derrota que deja sin crédito. Como si de una situación cíclica se tratara el Iberostar Tenerife volvió a tropezar ayer con su particular piedra en la Liga Endesa. Ese peculiar obstáculo en forma de desconexión -impropia de un conjunto profesional- que se viene repitiendo en sus últimas tres salidas, y que en esta ocasión se tradujo en la cuarta derrota consecutiva de los de Nenad Markovic. Los aurinegros sucumbieron esta vez contra un Obradoiro menos inconstante que los tinerfeños y que acabó sacando de la cancha a un conjunto sin alma durante un último cuarto para olvidar. Los isleños lograron llegar con vida hasta el epílogo del tercer acto (52-52) pero a partir de ahí fueron una caricatura, sin ideas en ataque, sin solidez defensiva y, lo más grave, sin el menor orgullo propio para apretar los dientes mientras se le venía encima un chaparrón en forma de parcial que llegó a ser de 21-5... sin gastar una sola falta.

Al igual que en actuaciones recientes, el Iberostar fue un conjunto plano que pudo tratar de tú a tú a su rival solo hasta que cambió el viento. El Obra subió un nivel su intensidad defensiva y, como de costumbre, el cuadro lagunero se vio sin capacidad de respuesta. Ni desde el banco, ni desde la propia pista. Ni detrás ni en ataque. Como si el plan preestablecido fuera el único escrito en el guión de Markovic. Como si el catálogo de soluciones de emergencia no existiera. Y ante eso, sin el más mínimo orden ni concierto en su juego, los tinerfeños acabaron dando pena. Completamente negados desde el perímetro (4/20 con Llompart como referente), alarmantemente blandos en el uno contra uno (Radovic y Llovet se pusieron las botas bajo los aros) y displicentes para cerrar su propio rebote, los canaristas cavaron su propia tumba pese a verse de nuevo frente a una situación familiar que no supieron esquivar. Lastrados con la baja de Beirán, y limitados ante la nula aportación de hombres como Vázquez, White y Abroimaitis (dos puntos entre los tres). Esa es la radiografía del Iberostar no solo en los los últimos minutos del choque, sino por extensión, de todo el partido.

Pero antes de la nueva debacle, la puesta en escena canarista fue notable. Con San Miguel encima de Thomas, bien cargado el rebote para evitar segundas opciones de Pustovyi, y Ponitka mordiendo en línea de pase para protagonizar algunas anticipaciones, el cuadro lagunero se sintió suelto en ataque, donde Tobey explotó su velocidad ante su par ucraniano (2-6). Sólo algunas pérdidas por precipitación y los fallos desde el perímetro impidieron a los de Markovic marcar un territorio mayor, si bien los aurinegros tiraron de paciencia para mover el balón y, cuando no dieron con la fisura en la zona local, recurrieron a la verticalidad de Ponitka (8-12).

Sin embargo, Thomas (en ese momento ya con Richotti encima) despertó y Bendzius tuvo libertad desde el perímetro, a la vez que los aurinegros prolongaron sus errores exteriores (17-12). Los de Markovic no movían del todo mal y se mostraban certeros en el tiro de dos (6/7), pero entre las segundas opciones de los santiagueses (cuatro) y las facilidades en ataque de las que disponía Thomas solo fueron capaces de evitar una sangría mayor (17-17). Moncho Fernández apostó por un quinteto sin un cinco puro (Llovet y Radovic) y ahí sufrió de lo lindo el Iberostar (26-19, 13'), que solo gracias a la aportación de Allen pudo agarrarse al partido (26-26). Ahí el choque se metió en una sucesión de errores y tiros fallados en los dos lados de la cancha. Un correcalles continuo que supo interpretar mejor el bando local (los isleños fallaron cinco lanzamientos seguidos) gracias a sus falsos postes. Sin acierto (casi cuatro minutos sin anotar) ni tampoco rebote ofensivo (dos al descanso), los canaristas se ampararon esta vez en Ponitka y Tobey para paliar sus deficiencias en el uno contra uno dentro de la zona.

A trompicones y con el mínimo de efectivos aportando, el Iberostar lograba llegar al intermedio metido en el choque (36-34). Sobrevolaban sobre los canaristas los fantasmas de su ya típica desconexión, pero lo cierto es que el arranque del tercer acto ahuyentó bastantes dudas. Y es que pese a seguir peleado con el triple y ver como su rival sí le castigaba desde el 6,75 la formación isleña encontró en Richotti el equilibrio necesario. El argentino arrancó con un 2+1 y luego movió a la perfección a los suyos para desatascar la ofensiva canarista. De nuevo había fluidez (cuatro asistencias en el cuarto, tres de ellas de Nico) y de nuevo la calidad individual de Ponitka y Tobey para mantener la igualdad (47-47). A base de arreones los tinerfeños lograban estirar el chicle (52-52 tras mate de Ponitka) pese a no encontrar el más mínimo de continuidad en sus acciones. Así le sucedió por ejemplo en el final del tercer periodo, donde dos errores seguidos de Vázquez y sendas faltas en ataque impidieron a los visitantes afrontar en franquicia los diez últimos minutos (54-52).

Momento de la verdad al que los laguneros parecieron entrar metidos, con una notable entrega colectiva atrás como complemento a la denodada labor de San Miguel sobre Thomas. Pero nada más lejos de la realidad, ya que una pérdida en línea de pase y una posterior mala defensa de Vrabac (sin ayudas) sobre el propio escolta norteamericano invirtieron las tornas (59-52). Colapso en ataque frente a un adversario que sí había subido la intensidad atrás. Con Tobey muy blando tanto en el uno contra uno como en las ayudas, y el Obra aprovechando cada balón suelto, la renta local subió hasta los 12 (66-54). Sin mordiente defensiva (estuvieron más de seis minutos sin hacer una sola falta), Markovic tiró de Niang, recurso insuficiente cuando los 2x1 en el otro lado de la pista ahogaban por completo a los laguneros, que solo producían a cuentagotas y desde el tiro libre (73-57). Un triple de Llompart solo sirvió para maquillar un triste y hasta ya previsible epílogo para un Iberostar que necesita, sí o sí, un cambio drástico. Ya sea reemplazando al capitán del barco (Markovic parece superado en situaciones complicadas) o bien añadiendo a la plantilla un jugador diferente. La ausencia de un tirador puro, los pobres porcentaje en el tiro de tres y la lesión de Beirán (que podría dejarle en el dique seco un par de meses) obligan a ello. De esta manera (con una preocupante racha negativa de resultados y una sensación pésima), y al menos con unos protagonistas a los que ya se les ha acabado el crédito, los isleños van directamente hacia el abismo.