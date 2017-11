Alberto no piensa en salir

Con 25 años recién cumplidos, Alberto Jiménez piensa en cumplir su contrato con el Tenerife y no en abandonar la nave en el mercado de invierno. Aunque admite que no ha tenido la cuota de protagonismo que le habría gustado en el primer tercio de la competición, el de Fuerteventura no se plantea una salida anticipada. Es el pivote de la plantilla con menos minutos en el campeonato liguero, pero Alberto no tira la toalla y aprovecha la ocasión para agradecer el afecto de la afición del Heliodoro, donde se quiere querido y apreciado por sus méritos. "Tengo que seguir trabajando, no me queda otra", esgrime.

"Por ahora no me estoy planteando una salida. En principio estoy aquí y no he mirado más allá. Vamos a ver qué pasa, pero quiero seguir en el Tenerife", manifestó antes del compromiso del sábado contra el Huesca. En El Alcoraz, fue titular. "Todavía quedan muchos partidos para el parón y puedo jugar en distintas posiciones, tanto de central como de mediocentro. Yo estoy muy tranquilo por esa parte", dijo también. Del afecto de la gente, aseveró que la afición le quiere "bastante". "Es algo que se agradece, y que trato de corresponder en el día a día", agregó.

Jiménez, como ya ocurrió durante el curso pasado, se ha visto relegado a un segundo plano por la apuesta del cuadro técnico por el dueto Aitor Sanz-Vitolo. En todo caso, el sábado sí que fueron titulares los tres. Al de La Oliva también le ha perjudicado la llegada de otro futbolista de su misma posición, Bryan Acosta, que es el tercero de los pivotes con más minutos hasta la fecha. Pero Alberto no se rinde. Y afirma, a nivel colectivo, que el Tenerife ha de dar un paso al frente y mejorar sus prestaciones de las primeras 15 jornadas, que están por debajo de lo esperado.

"Queremos conseguir cosas grandes y estar al final en una posición más privilegiada de la que ocupamos ahora", declara el profesional majorero, siempre desde la ambición. Por último, y con vistas al retorno del representativo al Heliodoro Rodríguez López (este viernes, 20:00 horas) frente al Rayo Vallecano, reconoció que los pitos no agradan ni ayudan, pero se aceptan porque "el público es libre de expresarse como quiera".

Jiménez figura junto a Juan Villar, el lesionado Montañés, Aveldaño y Casadesús entre los jugadores con menor caudal de protagonismo en el torneo liguero. No obstante, la presencia del representativo en la tercera ronda de la Copa del Rey mantiene abierto otro escaparate para que pueda vérseles. A tenor de sus últimas declaraciones, Alberto no piensa en salir.