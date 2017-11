Primer tropiezo del curso del Dimurol Libby's

El CV Fachadas Dimurol Libby's no pudo prolongar su racha de imbatibilidad en la Liga Iberdrola al ceder ante el Avarca de Menorca por 0-3. A pesar de su lucha por mantenerse en lo alto de la tabla clasificatoria, las blanquiazules nada pudieron hacer para evitar su primer tropiezo de la temporada y rompen así su serie de seis triunfos consecutivos.

El Dimurol Libby´s se topó al inicio del encuentro con un concentrado equipo visitante que llegaría a Taco con ganas de resarcirse de su última derrota ante el conjunto grancanario (5-11). El tiempo técnico y las instrucciones de David Martín volverían a ser efectivas para las tinerfeñas, quienes se harían fuertes en la red para frenar el ataque menorquín (18-18). A pesar de su insistencia, la efectividad del Avarca de Menorca le llevaría a conseguir un disputado primer parcial por 23-25.

La máxima exigencia seguiría patente en el siguiente periodo. La confianza de las visitantes, además de la aportación de las exblanquiazules Noelia Sánchez y Daysa Delgado, resultaría clave para poner entre las cuerdas a la escuadra canaria (12-13). No obstante, aunque el Dimurol Libby´s, con Patricia Suárez a la cabeza, intentaría emplearse a fondo para contrarrestar la calidad del rival (20-22), nada podría hacer para evitar que el conjunto menorquín ampliara su renta (20-25).

Aunque por su filosofía de lucha el conjunto dirigido por David no estaría dispuesto a rendirse tan rápido, los errores no forzados continuarían castigando a las blanquiazules (6-12). El cuadro canario, carente de una efectiva recepción, no pudo impedir el organizado ataque del Avarca de Menorca y acabaría cediendo por primera vez en lo que va de este curso (15-25).