El Granadilla quiere darle un susto al potente FC Barcelona

La UD G ranadillaTenerife Egatesa cierra el Tourmalet ante uno de los candidatos al título de Liga Iberdrola de Primera División Femenina, el FC Barcelona. Las blaugranas se han reforzado este curso con futbolistas de prestigio internacional como Toni Duggan o L. Martens y continúan manteniendo la columna vertebral con jugadoras como Olga, Alexia Putellas, Vicky Losada Mapi o Torrejón. Un líder que parte como favorito para el título de liga, copa y disputa la Champions.

El Granadilla Egatesa, que ha demostrado en los últimos encuentros estar a la altura de los grandes, plantará cara al Barcelona para intentar puntuar o llevarse la victoria.

Según el técnico Ayala "nosotras trabajamos muy duro cada semana, estudiamos al rival, corregimos errores y el resto de la coctelera viene dado por las ganas e ilusión. No podemos buscar excusas para no competir al máximo nivel, por eso, hemos creído en que podemos hacer cosas bonitas y lo demostramos cada semana, sin perder la humildad y con los pies en la tierra. Al FC Barcelona aún no hemos conseguido hacerles pinchar y creo que podemos dar la sorpresa en casa con nuestro campo abarrotado y ofrecer un bonito partido a nuestra gente". Para ello, Toni Ayala contará con la totalidad de jugadoras a excepción de Sara Tui a quien se le han extraído los cordales y no podrá jugar, Andrea Marrero y Marilén Delgado que continúan con su recuperación. En cambio, entrarán en la convocatoria las futbolistas del filial Aitiara, Moneyba y Salazar.

En la previa del encuentro, patrocinado por la Obra Social La Caixa, la UDG Tenerife Egatesa se adscribirá al Decálogo Por la Igualdad en El Deporte, iniciativa de la Asociación Por El Deporte Femenino (APDF) y la Fundación Canaria Pedro Rodríguez Ledesma en vistas a los últimos episodios de violencia contra las mujeres acaecidas en nuestro país y como nueva medida de prevención de la violencia de género.