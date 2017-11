"Es complicado que un rival llegue al nivel que puede dar este equipo"

Pedro Llompart debutó con derrota en el Iberostar Tenerife, pero sus sensaciones, de cara al futuro más próximo son positivas. Eso al menos se desprende de la valoración realizada por el balear ayer antes de su primer entrenamiento en el Santiago Martín. "Debemos ser constantes durante todo el partido, ya que en Zaragoza hicimos un grandísimo trabajo durante 23 o 24 minutos y luego se vio otra cara del equipo. Está claro que cuantos más minutos demos de nuestro mejor rendimiento más difícil tendrá el rival para ganarnos. Es complicado para los rivales llegar al nivel que puede dar este equipo. Si estamos al 100% es difícil que alguien pueda pararnos", aseveró el base mallorquín sobre la mejora necesaria que debe experimentar el cuadro canarista. "Llevo poco aquí, pero he visto muchas veces al equipo y creo que tenemos a un gran equipo que sabe jugar un baloncesto muy bueno, y un grupo de compñaeros excelentes", añadió en este sentido.

"Las sensaciones cuando pierdes no pueden ser buenas pero en lo individual, con los pocos entrenamientos que tuve, traté de aprenderme lo mejor posible los sistemas, tanto de ataque como de defensa, para poderle dar un buen relevo a Rodrigo y hacer un buen trabajo para el equipo", dijo Llompart al ser cuestionado por su estreno. Puesta en escena de aurinegro que podró olvidar desde mañana mismo. "Lo bueno que tiene jugar dos competiciones es que cuando las cosas no han salido bien no tienes que esperar una semana entera para redimirte. Tenemos la oportunidad de hacerlo en Francia y seguro que lo hacemos", expuso.