"La segunda parte es para estudiarla"

Nenad Markovic reconoció tras el partido que su equipo ofreció dos caras casi opuestas, una hasta el descanso y otra, negativa, a partir del tercer cuarto. "El Zaragoza ha merecido ganar este partido. Creo que hemos jugado muy bien la primera parte, aunque la segunda es realmente para estudiarla, porque si un jugador en 14 minutos te mete 30 puntos... Creo que esto no lo he visto nunca en mi vida. Ahí estuvo el encuentro", expresó de entrada en sala de prensa el técnico bosnio en relación al roto que les hizo Gary Neal. "Hasta el descanso llevamos el partido a donde deseábamos, les hemos dejado tirar los tiros que queríamos nosotros, hemos controlado bien el ritmo del juego y también el resultado. Y así siguió todo en la segunda parte hasta el momento en el que Neal se hizo dueño del partido", explicó el preparador canarista, que se lamentaba de la ausencia de dureza defensiva en los suyos. "No hemos ni gastado faltas cuando hizo diez puntos seguidos; solo lo hicimos cuando ya estábamos en bonus. Era muy difícil jugar contra un equipo que tiene un jugador con tanta facilidad para anotar", añadió en este sentido.

Superados en defensa, Markovic cree que su equipo se vio afectado psicológicamente en ataque. "No encontramos el ritmo por la frustración de recibir esos 57 puntos en la segunda parte y comparado con los 32 de la primera es muchísima diferencia. Debemos saber que el partido dura 40 minutos, no solo 20", dijo el técnico aurinegro, que en ese momento no se explicaba lo sucedido tras el descanso. "Estábamos en nuestros números en la primera parte y por eso es muy sorprendente lo que ha pasado en la segunda porque casi nunca recibimos tantos puntos en una sola mitad", expuso antes de poner un ejemplo cercano en el tiempo. "Contra el Madrid, que es el conjunto que más puntos mete, faltando un minuto y medio estábamos 74-75. Es sorprendente pero no quiero buscar excusas, ni que estamos viajando ni que estamos cansados", dijo de forma contundente, "porque este es el ritmo que nos va a tocar llevar".

"Hay que espabilar porque en la primera parte lo hicimos muy bien", añadió, para poner de manifiesto igualmente que los suyos debieron "seguir con la misma intensidad y el mismo plan con algunos pequeños ajustes que sí se han hecho". "Pero la defensa individual sobre Neal y también contra otros jugadores en ciertos momentos no ha sido muy buena", volvió a lamentarse, dejando claro por qué no probó con una defensa alternativa sobre el escolta estadounidense. "No nos gustan ese tipo de defensas", concluyó.