Marc prende la traca

Dentro de unos años, cuando se hable de los títulos de Marc Márquez, es posible que el logrado ayer en el circuito Ricardo Tormo de Cheste sólo ocupe un par de líneas en una biografía con tintes auténticos de leyenda. Le valía al piloto de Cervera con ser undécimo, aunque ganara su rival por la corona, el italiano Andrea Dovizioso, para prender la traca en Valencia y sumar su sexto entorchado mundialista, cuarto en la máxima categoría. Fue tercero el de Honda... y Dovi, además, terminó viendo la carrera desde el garaje de Ducati después de no poder evitar una caída que acababa por arruinar unas opciones que ya eran escasísimas antes de la carrera y que fueron nulas durante la misma. Pero eso no significó que la cita de ayer estuviera falta de interés porque el inconformismo de Márquez le llevó a flirtear con la tragedia. Si no hay gloria sin sufrimiento, Márquez es gloria bendita.

La caída que no puedo evitar Dovizioso a seis vueltas del final cuando quiso jugar al límite la había salvado Márquez un par de giros antes cuando su ambición, su gen de campeón, le impulsó a tomar la cabeza de la carrera cuando le valía y le sobraba con aguantar segundo por detrás de la Yahama de Johann Zarco. Márquez hizo buena de salida la pole lograda el sábado y estuvo tres giros comandando la prueba por delante de Zarco y de Dani Pedrosa, su compañero y escudero fiel. Tras ellos, pero siempre con un segundo insalvable, rodaban Jorge Lorenzo y Dovizioso con las Ducati.

En el cuarto giro Zarco superaba a un Márquez que optó por evitar riesgos y no oponer resistencia. Y así, sin cambios, sin adelantamientos, se fueron sucediendo las vueltas -Zarco, Márquez, Pedrosa, Lorenzo, Dovizioso y los demás- mientras el reloj descontaba los minutos que le restaban al piloto de Lérida para convertirse en el exacampeón más joven de la historia, en el segundo piloto español ya con mejor palmarés, pese a sus únicamente 24 años, tras Ángel Nieto. Así giro tras giro hasta llegarse al 23.º de los treinta a los que estaba fijada la carrera, cuando Marc no consigue contener las ansias de sumar una nueva victoria, de redondear desde lo más alto del podio una temporada y una remontada prodigiosa. Supera a Zarko en la curva anterior a la entrada a la recta de meta, sí, pero la euforia le lleva a perder la concentración, víctima de los gritos de éxtasis de los más de cien mil espectadores que abarrotan el circuito valenciano. Frena tarde en la entrada de curva uno y se inclina demasiado. La moto brinca y Marc bota sobre ella... hasta que consigue colocar la rodilla y el codo izquierdos sobre el asfalto para recuperar la verticalidad. Coge la escapatoria, mantiene el equilibrio sobre la grava y consigue regresar a la pista. Fueron unos pocos segundos, dos, tres, de una tensión enorme. Salvó de manera increíble la que hubiera sido su ¡28.ª! caída de la temporada y regresaba quinto justo por detrás de Dovizioso. Un mal menor, mínimo. El título seguía estando en sus manos. Era el turno de que se la jugaran los pilotos de Ducati, de ser ellos quienes intentaran encontrar los límites. Lo pagaron caro. A Lorenzo le acribillaban por radio ordenándose que cediera la plaza a Dovizioso pero el balear hacía oídos sordos a sus ingenieros porque era él quien tiraba del italiano, no quien le frenaba como creían en el garaje. Por eso fue Lorenzo el primero en intentar llegar a la altura de Pedrosa y Zarco... y el primero en irse por los suelos. Y casi de seguido lo hacía Dovizioso, después de no lograr salir de la grava como sí había logrado Márquez tres giros antes.

A cinco vueltas para la conclusión de la carrera, con Dovi cogiendo el camino de los garajes, el mundial ya estaba sentenciado. Al título de 125cc (2010) y al de Moto2 (2012) sumaba Marc Márquez un cuarto en MotoGP (2013, 14, 16 y 17). Pero por delante suyo aún había batalla y Dani Pedrosa superaba a Zarco en la última vuelta para lograr su segunda victoria de la temporada tras la de Jerez, revalorizando de paso su papel de escudero perfecto del nuevo exacampeón, y completar la triple corona en el garaje de Repsol-Honda: campeones del Mundo de pilotos, de constructores y por equipos.