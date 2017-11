Guarrotxena y Yeray, agradecidos por el cariño del Heliodoro

Fue un sábado especial para Yeray González e Iker Guarrotxena, que volvían a pisar el que fue su estadio durante sus respectivas etapas en el Tenerife. El mediocentro realejero y el atacante vasco completaron una muy destacada actuación, pero no les bastó para salir victoriosos del Heliodoro. Eso sí, quisieron significar su agradecimiento al público local, que les brindó aplausos y una sonora ovación en el día de su vuelta a la Isla. "No pudo ser pero el equipo no se va a rendir jamás; creemos en nuestro juego y sabemos que así llegarán pronto las victorias. Feliz de ver a tanta gente querida en mi estadio, deseo toda la suerte al Tenerife y nosotros seguiremos dando guerra", anotó Yeray en Twitter. En la misma línea, Guarrotxena se mostró emocionado por la reacción de la afición chicharrera. "Muy agradecido por vuestro cariño", les dijo en la red social de los ahora 280 caracteres.