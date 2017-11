El Dimurol Libby's cae con honores en la Supercopa

No ha podido ser. A pesar de rozar el sueño en el CDM Lobete a base de constancia y esfuerzo, el Dimurol Libby´s no ha conseguido revalidar su título tras ceder ante el Minis de Arluy VB Logroño en la final de la Supercopa 2017 por 3-2. En un disputado y emocionante encuentro, la lucha y la garra mostrada por el conjunto tinerfeño no fue suficiente para repetir la gran hazaña y lograr el primer título de la temporada.

Los nervios y la ansiedad por no repetir los errores del primer encuentro celebrado en tierras tinerfeñas (0-3), castigaron a la escuadra canaria en su salida a la pista de Lobete (11-4). No obstante, las instrucciones de David Martín sirvieron a las blanquiazules para corregir sus problemas en recepción, y a posteriori, tomar impulso en el marcador (18-15). El gran trabajo colectivo del Dimurol Libby´s frenó el juego riojano y las tinerfeñas lograron el primer set a su favor por 22-25.

El Minis de Arluy VB Logroño no dio síntoma alguno de rendición en el siguiente periodo y volvió a la carga de nuevo gracias a un organizado juego liderado por Helia González y Daniela Da Silva (12-7). Aunque las blanquiazules se hicieron fuertes en la red para así contrarrestar la calidad del rival (17-14), el Dimurol Libby´s nada pudo hacer para evitar que las riojanas se emplearan a fondo y pusieran el empate en el electrónico (25-18).

Con la intención de recuperar el control del partido, las pupilas de David Martín salieron al tercer parcial muy seguras de sus posibilidades y con la confianza necesaria para forzar el ansiado golden set (4-10). Bajo la brillante dirección de Cristina Sanz, el Dimurol Libby´s se reencontró con su mejor versión (8-18) y se impuso con contundencia a un Minis de Arluy mermado por los errores no forzados (8-25).

La aptitud de las riojanas cambió en el inicio del cuarto parcial y la evidente mejoraría del cuadro local pondría la igualdad en el electrónico (10-10). En un set de máxima igualdad, la eficacia de Patricia Suárez y el buen hacer grupal no fue suficiente y el trío atacante riojano consiguió forzar el tie-break por un ajustado 25-23.

En un último set de infarto, ninguno de los dos equipos tenía la más mínima intención de rendirse (11-10). Aunque el Dimurol Libby´s luchó con valentía para forzar el golden set, el acierto en ataque del Minis de Arluy VB Logroño finalmente tuvo su recompensa (15-13) y se proclamó nuevo campeón de la Supercopa Femenina.