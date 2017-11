Otra desconexión alarmante

Una tendencia que ya es muy preocupante. El Iberostar Tenerife sufrió ayer su cuarta derrota de la temporada en la Liga Endesa, un tropiezo que se podría entender a tenor que como rival estaba un conjunto, el Tecnyconta Zaragoza, en clara racha ascendente; un revés a domicilio aceptable en base de que, pese a ser el tercero seguido, el balance global no es negativo (4-4). Pero aquí lo alarmante es la forma en la que los de Nenad Markovic están dejando escapar algunos encuentros. Sucedió hace dos semanas en Andorra, cuando el equipo lagunero cayó en picado tras el descanso; se repitió la pasada jornada cuando no le aguantó el último arreón al Real Madrid; y volvió a ocurrir ayer, cuando los isleños tiraron por la borda una renta de 14 puntos (34-48, 24') frente a un adversario totalmente desorientado a la salida del descanso. Ni la superlativa aportación de Gary Neal (30 puntos en la segunda mitad) es excusa sólida para explicar la desconexión del cuadro canarista, impotente para evitar la remontada rojilla en un abrir y cerrar de ojos (parcial de 17-2 en cuatro minutos) y sin argumentos para luchar por el triunfo (otro 24-10 recibido en siete) en los minutos de la verdad.

De estar 14 arriba los laguneros acabaron perdiendo por 11, encajando 57 puntos tras el descanso, permitiendo a su oponente demasiadas segundas opciones y dejándose por el camino no pocas posesiones que acabaron en canasta en el otro aro. Cifras prohibitivas para un conjunto que muy lejos de sus mejores prestaciones atrás tampoco da la sensación de ofrecer demasiados recursos delante. Ayer fueron la calidad de Ponitka y Abromaitis la que mantuvieron a flote a los isleños. Pero más allá de eso, la nada, ni siquiera ayer el pick and roll. Y esa falta de equilibrio, esa ausencia de respuesta a los dos lados de la cancha (ni se dio con la tecla para frenar a Neal, ni hubo claridad de ideas en ataque) es lo realmente desconcertante y agobiante (más aún cuando por momentos ofrece destellos de mucha calidad) para un equipo que parece haber perdido su identidad por completo y que se ha metido en un camino sinuoso y lúgubre. Un sendero que lleva directo al abismo, o al menos a la indiferencia. Dos direcciones a cuál más preocupante para este Iberostar Tenerife.

Antes de ese final para olvidar, las sensaciones, sin embargo, fueron bastante positivas. Y es que pese a que le costó un poco cogerle el ritmo al partido, el Iberostar fue por delante en el marcador casi desde el salto inicial. Markovic decidió que fuera Ponitka el que se emparejara sobre Gary Neal y lo cierto es que el polaco no solo logró que la estrella maña apenas aportara, sino que en el otro aro fue una pesadilla. Sobre todo sacando partido de su verticalidad, pero tambien tirando de muelles para palmear (6-11). Los aurinegros no lograban encontrar a Vázquez en el pick and roll, concedían también alguna que otra segunda opción a su rival y además no estaban del todo sólidos en la defensa del uno contra uno: Varnado posteaba muy fácil a Vázquez y Abromaitis no ataba en corto a Dragovic. Pero como contrapunto, los isleños desplegaron toda su energía en el rebote de ataque, con seis capturas en el primer cuarto. Así, con Abromaitis rebañando, los laguneros mantuvieron la delantera (12-17) si bien su intermitencia en ataque (1/6 en triples y cuatro pérdidas) les impidió llegar al final del primer acto con una mayor renta (16-17).

Con Tobey explotando su versatilidad y las penetraciones de White y Llompart los laguneros firmaron un parcial de 0-8 (16-25), dejando a su rival más de tres minutos sin anotar y, lo más importante, reduciendo a la nada su producción exterior. Ponitka y White parecían desatados (20 puntos entre los dos al descanso) y no solo producían en ataque (20-32) sino que además metían a un desconocido Neal en su tercera falta. Únicamente Sergi García parecía tener claridad de ideas en los locales, aprovechando para producir varias veces los bloqueos que negaban la continuación del pívot. De sus manos, de echo, llegó el primer triple aragonés cuando ya se habían jugado casi 17 minutos de partido (27-35). El Iberostar estaba acotando por completo al conjunto de toda la ACB que más anotaba de tres (2/10).

Llegaron nueve arriba los de Markovic al descanso (32-40), y con una sensación de superioridad que se acrecentó a la vuelta de vestuarios con varias acciones de mérito de San Miguel y el acierto de un Ponitka sin freno (32-46 y 34-48). De nada pareció servir el tiempo muerto de Cuspinera tras 1'12" de juego ya que los suyos parecían grogys. Pero ahí cambió todo con la vuelta a la pista de Neal. El norteamericano entró en trance para anotar una canasta tras otra sin que Markovic diera con la manera ni el defensor con el que frenarle. Con Ponitka (que tan bien lo frenó de entrada) en el banco para coger aire, ni White primero, ni Richotti después, y tampoco Beirán como tercera opción fueron capaces de frenar a la estrella maña, que en menos de cuatro minutos hizo 16 puntos para darle la vuelta al electrónico (53-52).

Paralizado por su impotencia defensiva, el Iberostar también se cortocircuitó en ataque, errando tiros liberados, perdiendo fluidez y dejando de hacer daño en el rebote ofensivo. Solo Abromaitis parecía estar capacitado para tirar del carro (53-52). Superada la embestida (53-56) y pese a no defender bien el último ataque local del cuarto (56-56), el Iberostar parecía en disposición de recomponer piezas (56-59, 31'). Pero nada más lejos de la realidad, ya que los de Markovic reprodujeron errores. Insuficiencia que se tradujo en tres triples recibidos (67-61) en contraposición a un ataque cada vez menos claro. Solo un triple de Abromaitis y un palmeo de Vázquez agarraron a los aurinegros al choque (69-66).

Incorformistas con sus algunos pobres finales anteriores, los aurinegros se empeñaron en hacerlo todavía peor. Recibieron otro triple de Michalak y un segundo de Neal contra tabla y tras rebote ofensivo (75-66 para un parcial de 19-7). Y es que además de no producir delante, el Iberostar fue muy blando bajo su aro, concediendo segundas opciones casi definitivas (80-69). Pese a una pequeña recuperación (82-77 a 56") un nuevo rechace que dejó escapar sentenció a los de Markovic. Una pérdida tonta de San Miguel, una técnica a Richotti y un último triple de Neal terminaron de llenar, a modo de puntilla, el saco de despropósitos de este Iberostar que sale de Zaragoza con muy malas sensaciones.