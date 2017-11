Vitolo: "El equipo ha sido contundente"

Vitolo valoró los tres puntos logrados ayer ante la Cultural Leonesa. "Son tres puntos, lo que se quería. El equipo ha sido contundente. Ha sido un partido duro, en el que se ha corrido muchísimo", explicó el jugador blanquiazul. "Ya sabíamos", añadió, "que sería así porque el rival juega muy bien al fútbol. Nos faltó acierto en el último pase. Ellos tuvieron sus ocasiones, pero las nuestras fueron más y más claras. Repito que lo importante es que se ganó. Esto es once contra once. Este partido no ha sido tan vistoso aunque sí entretenido. Nos pusimos muy pronto con 2-0. Yo esto lo firmaría siempre y luego sufrir. Es cierto que el equipo hoy se parte porque jugamos ante un rival que te da oportunidades al espacio. En cualquier caso se han hecho kilómetros. No todos los partidos van a ser iguales. Hoy tocó apretarse el cinturón y sufrir. El CD Tenerife quería ganar sí o sí. No queremos que esto se quede aquí. Hay que ganar varios partidos seguidos. Es cierto es que la afición quería un triunfo, pero en determinados momentos necesitamos de su ayuda. Cada aficionado es libre de opinar, aunque yo creo que la gente muestra un pequeño enfado pidiendo más dominio y más ataque. Esto es fútbol y todos fallamos un pase o hacemos un mal control. Eso lo tiene que entender el aficionado".