Algo más que una victoria

Zaragoza como punto de inflexión. Pese a sumar un balance global en Liga Endesa de 4-3 y compartir liderato en su grupo de la Basketball Champions League (4-1), el de hoy es un partido de suma importancia para el Iberostar Tenerife por un buen puñado de motivos. Lo primero, romper una pequeña racha de derrotas tras los tropiezos contra el Andorra y el de la semana pasada frente al Real Madrid; lo segundo, sumar para consolidar sus opciones de presencia en la próxima Copa del Rey, evitando de paso que lo haga un rival, el Tecnyconta, que se encuentra en trayectoria ascendente. Y tercero, ganar en autoestima y regularidad, las que quizá le falta hasta la fecha al conjunto de Nenad Markovic y que ha provocado que los aurinegros saquen a trompicones no pocas de sus victorias, como la de este miércoles en Salónica.

La empresa de hoy no parece sencilla para los canaristas, necesitados de dar con una mayor fluidez en ataque para no verse abocado a recurrir al pick and roll (donde suele producir de forma regular con Tobey), al desequilibrio físico que genera hacia dentro un portentoso Ponitka, o al buen momento que parecen atravesar Richotti y su verticalidad. A este Iberostar le está costando ofrecer mucha más variedad y eso le convierte en un conjunto un tanto previsible, y si a ello se suma su intermitencia en el tiro de tres (firma grandes rachas como no produce desde el perímetro en casi dos actos), su ofensiva se convierte en un ejercicio de gran sacrificio.

Pero más allá de dar con una mayor claridad de ideas cerca del aro contrario, los de Markovic están obligados a redoblar esfuerzos en su ya de por sí notable parcela defensiva. Atrás los laguneros poseen los mejores números de la categoría (70,86 puntos recibidos de media), pero este mediodía se las verán contra un rival que en los últimos tres partidos (saldados todos con victoria) ha promediado 90 tantos. Y ahí, al margen de acotar su propio aro (el Zaragoza es el peor equipo de la ACB en el rebote ofensivo), los isleños también deben tener en cuenta su manera de atacar, ya que sus pasajes de atascamiento ofensivo derivan en numerosas pérdidas (nada menos que 15 de media en sus últimos cuatro duelos) con las que su rival suele producir mucho a la contra.

Gary Neal y los triples

En este Tecnyconta recuperado llaman la atención dos cosas en concreto. Por un lado, su acierto en el tiro de tres, ya que el maño es el equipo de la ACB que más mete desde el 6,75 (11,57 de media frente a los 6,43 de los canaristas) y además lo hace con el tercer mejor porcentaje de acierto, 40,3% por ahora. Su 16/37 en el último choque contra el Gipuzkoa es el mejor ejemplo de su productividad desde el arco. Trabajo extra hoy para los laguneros con jugadores como Janis Blums (22/46), Álex Suárez (13/25) y Nikola Dragovic (11/25). Y también con Gary Neal, quizá no tan desequilibrante desde fuera, pero casi imparable en el uno contra uno.