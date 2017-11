mal resultado

El técnico de la Cultural Leonesa, Rubén de la Barrera, lamentó la derrota. "Me centro en lo que puedo controlar, el juego. Hemos hecho el partido más completo de la temporada y no tengo que reprochar nada a los míos. La sensación que tengo es esa, lo que no depende de nosotros que lo valore quien lo tenga que valorar", dijo.