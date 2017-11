"En el fútbol no hay justicia ni injusticia, lo que vale es el resultado"

"Con más acierto estaríamos hablando de un marcador más amplio. En el fútbol no hay justicia ni injusticia, lo que vale es el resultado. Lo que buscamos es sumar los tres puntos. Sí es cierto que hoy con el balón nos ha costado un poquito más", dijo de entrada Martí.

"He visto a los jugadores esforzándose ante un rival que presionaba muy arriba. Buscamos como siempre robar lo antes posible. En momentos puntuales nos recogimos, algo que nos incomoda, pero no he visto relajación", añadió.

Para el máximo responsable técnico del CD Tenerife la causa del encuentro tan de ida y vuelta visto ayer en el Heliodoro, sobre todo en la primera mitad, se debió a que "cuando recuperábamos lo hacíamos muy arriba y nos precipitábamos queriendo finalizar muy rápido, aunque así han llegado los goles. Nos ha faltado acierto con el balón, pero creo que se ha leído bien lo de recuperar el balón y llegar rápido arriba. Luego nos faltó pausa con la bola. Se han generado muchas ocasiones pero solo hemos materializado dos".

En otro momento de la comparecencia se le preguntó a Martí por cierta disconformidad de la grada, manifestada en forma de pitos. "No puedo decirle a la gente lo que debe opinar, cualquiera es libre. Lo que queremos es ganar. Si puedo dar un consejo es que ayuden al equipo en los momentos difíciles. No nos ayudan silbando, pero los seguidores son libres de expresarse. La sensación que yo tengo es que hemos hecho un gran trabajo, sobre todo defensivo", indicó.

"Sabíamos que nos medíamos a un rival que arriesga, con mucha gente por delante del balón. Lo que nosotros buscamos son los resultados desde el equilibrio, como hoy, aunque repito con más paciencia y tranquilidad", dijo el balear en otro momento de su comparecencia ante los medios.

"Al final necesitamos que todos los jugadores hagan gol, aunque los delanteros viven de eso, pues ganan confianza", significó cuando se le trasladó el hecho de que sus dos hombres de ataque habían visto puerta este sábado. "El equipo tiene que ganar y haciendo las cosas bien es más fácil llevarnos los partidos", añadió.